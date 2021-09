Votação da reforma administrativa, reação ao Copom e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (23) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Reação ao Copom, Multiplan reforça caixa e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais avançam pelo terceiro dia seguido, mesmo com perspectivas de ajuste de juros mais cedo nos EUA

O que espera o Brasil: a reabertura econômica dos países mais vacinados

Ainda devemos conviver com uso de máscara, testagem em massa, restrição de capacidade e quarentena em caso de detecção positiva

Sem consenso, votação da reforma administrativa é adiada para esta quinta

O relator, Arthur Maia (DEM-BA), apresentou uma versão ajustada do texto depois das 21h, o que levou a oposição a pedir que a sessão fosse suspensa

Procura por passagens para Buenos Aires dispara após anúncio de reabertura

Segundo a plataforma Kayak, o movimento cresceu 92% em relação à semana passada; vacinados poderão entrar no país sem necessidade de quarentena

Evergrande: governo chinês diz que calote não deve acontecer

Sinais de que Pequim está tomando medidas a Evergrande ter mais tempo de gerir suas dívidas pode acalmar investidores globais



GM vai retomar produção em dois turnos nas duas maiores fábricas

A unidade em Gravataí (RS) ficou fechada por cinco meses e a do ABC paulista por dois meses em razão da falta de semicondutores

Crédito imobiliário: Loft turbina oferta com distribuição pela CredPago

Projeto piloto de originação de crédito para a compra de imóveis é a primeira iniciativa que reúne as marcas Loft, CrediHome e CredPago e começa com 140 imobiliárias

Entre looks casuais e a vontade por se exercitar, como se sairá a Nike

O balanço do terceiro trimestre da grife, apresentado nesta quinta-feira, deve mostrar se a marca esta se recuperando da pandemia

Hackathon Brasil promove evento em parceria com a Nasa

Três representantes brasileiros serão escolhidos nos eventos nacionais e enviados para a final, onde a agência norte-americana será a responsável por definir os grandes vencedores mundiais

Política e mundo

Desaprovação a Bolsonaro sobe 10 pontos em 7 meses e alcança 68%, diz Ipec

Pesquisa também indica que o grupo de eleitores que não confiam no atual chefe do Executivo ja somam 69%

98% dos hospitais privados em SP têm queda de internações, diz pesquisa

A queda de internações foi mais acentuada na ocupação de leitos de UTI: 66% dos hospitais apontam uma taxa inferior a 50%

MP de combustíveis pode confundir consumidor, diz diretor da Ipiranga

Setor defende mudanças no texto, que libera postos com bandeira para vender produtos de outras marcas

Senado aprova criação de novo Tribunal Regional Federal

Sediado em Belo Horizonte, tribunal atrairá casos de segunda instância em Minas e deve gerar aumento de gastos

Senado aumenta tolerância para excesso de peso de caminhões

MP aumenta para 12,5% a tolerância para o excesso de peso por eixo de caminhões de carga sem aplicação de penalidades

Enquanto você desligou…

Câmara aprova isenção de IR para aposentados com sequelas de covid-19

Militares da reserva também serão contemplados pelo projeto

Brasileiros são os que mais valorizam vacinação no mundo, mostra estudo

Entre oito países, Brasil é o que mais valoriza a vacinação, revela levantamento feito pelas empresas GSK e Kantar

Nas redes, viagem de Bolsonaro a NY deixou saldo negativo — até na direita

Levantamento da consultoria. MAP mostra que base bolsonarista se engajou menos para defender as do governo. Bolsonaro discursou na Assembleia Geral da ONU na terça-feira, 21

Com ‘upgrade’ da , Brasil passa Rússia e tem o 2º maior juro do mundo

Copom confirma o esperado, eleva Selic a 6,25% ao ano e Brasil volta à cabeça do ranking de 40 maiores pagadores



Agenda

Tanto nos Estados Unidos quanto na Zona do Euro será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de setembro, que libera os dados da produção industrial no período, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

O Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho do país.

Frase do dia

“Às vezes, quando você inova, comete erros. É melhor admiti-los rapidamente e continuar a melhorar suas outras inovações” -- Steve Jobs.

Abertura de mercado

