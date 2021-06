VTEX contrata bancos de investimento para IPO na Nasdaq

A provedora de software de comércio eletrônico VTEX, que conta com o SoftBank como um dos investidores, escolheu bancos para uma potencial oferta pública inicial de , de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

A empresa, que foi fundada no Rio de Janeiro, está trabalhando com bancos incluindo J.P. Morgan e Itaú BBA em uma possível listagem na Nasdaq, nos Estados Unidos, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque a informação não é pública.

O tamanho e o cronograma da possível oferta ainda estão sendo discutidos, disseram as pessoas, adicionando que as conversas podem não resultar em uma listagem.

Representantes do J.P. Morgan e do Itaú BBA não quiseram comentar. O SoftBank não respondeu imediatamente a pedidos de comentários.

A VTEX disse: “exploramos rotineiramente oportunidades com potencial para impulsionar o crescimento e aumentar o valor de da VTEX, incluindo a opção de nos tornarmos uma empresa de capital aberto. A decisão de buscar um IPO depende de nossos acionistas e ainda não anunciamos nenhum plano”.

A VTEX foi criada em 2000 e atende lojas online em mais de 32 países para empresas como Sony, Walmart, Whirlpool, Coca-Cola, AB InBev e Nestlé, de acordo com seu site.

A startup foi avaliada em 1,7 bilhão de dólares em uma rodada de investimentos em setembro passado. A rodada incluiu investidores como Tiger Global, Lone Pine Capital, Constellation e SoftBank.

Se a listagem for bem-sucedida, ela será um marco importante para o SoftBank. O conglomerado japonês lançou um fundo de 5 bilhões de dólares com foco em startups da região em 2019 e, desde então, comprou participações no Banco Inter (BIDI11), na colombiana Rappi e no Gympass, entre outras empresas novatas.