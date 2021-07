VTEX movimenta R$ 1,9 bilhão em IPO na Bolsa de Nova York

A VTEX, plataforma de software de comércio eletrônico, e seus investidores captaram US$ 361 milhões (o equivalente a R$ 1,9 bilhão ao câmbio da terça-feira, 20) em uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) na de Nova York. A demanda superou a oferta, o que levou a ação a ficar acima da faixa indicativa de .

As devem começar a ser negociadas nesta quarta-feira, dia 21.

A empresa, fundada no Rio de Janeiro, e alguns dos seus investidores venderam 19 milhões de ações a US$ 19 cada uma, acima da faixa de US$ 15 a US$ 17 do prospecto para a oferta, segundo comunicado.

O IPO dá à empresa, cujos investidores incluem um fundo do SoftBank, um valor de mercado de cerca de US$ 3,6 bilhões com base nas ações em circulação listadas no registro.

Uma entidade afiliada à Tiger Global Management indicou interesse em comprar até US$ 50 milhões em ações pelo preço da oferta, de acordo com documentos da VTEX enviados à SEC, o equivalente à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) dos Estados Unidos.

A listagem é uma das 27 que buscam levantar, somadas, mais de US$ 6,6 bilhões em uma das semanas mais movimentadas do ano para IPOs nas bolsas dos EUA, segundo dados compilados pela Bloomberg.

A oferta da VTEX foi coordenada pelo JPMorgan Chase, Goldman Sachs e Bank of America.

