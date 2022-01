Wall Street fecha o ano com recordes de ganhos. Tendência para 2022?

Wall Street fechou perto de máximas recordes nesta sexta-feira, o último dia de negociações de 2021, marcando o segundo ano de recuperação de uma pandemia global.

Na sessão, o índice Dow Jones caiu 0,16%, a 36.338 pontos, o S&P 500 perdeu 0,26%, para 4.766,18 pontos, e o Nasdaq recuou 0,61%, a 15.644,97 pontos.

Mas o S&P 500 ganhou 27% em 2020. Até quinta-feira, o índice de referência registrou 70 fechamentos recordes, ou o segundo maior de todos os tempos.

O Dow somou 18,73% no ano e o Nasdaq ganhou 21,4%.

Todos os três principais índices de dos EUA obtiveram ganhos mensais, trimestrais e anuais, registrando seu maior avanço de três anos desde 1999.

O ano foi marcado pelo advento das "ações meme", novas variantes da Covid-19, escassez de mão de obra, estímulo fiscal, cadeias de suprimentos prejudicadas, demanda crescente e picos de preços.

"Em um mar de incertezas e preços mais altos, você deve estar extremamente impressionado com o quão ágil e adaptável a América corporativa foi para apresentar um crescimento de lucros de 45% em um ano muito difícil", afirmou disse Ryan Detrick, estrategista-chefe da LPL Financial na Carolina do Norte.

Os lucros das empresas S&P 500 superaram as estimativas dos analistas para entregar um crescimento ano a ano nos primeiros três trimestres do ano de 52,8%, 96,3% e 42,6%, respectivamente, de acordo com a Refinitiv, que atualmente vê o quarto trimestre crescimento anual do de 22,3%.

Energia, imobiliário e microchips, setores associados à recuperação econômica e à demanda crescente, estiveram entre os de melhor desempenho de 2021. Ações de tecnologia, que tiveram desempenho superior ao do mercado mais amplo no primeiro ano da de saúde global, ficaram para trás à medida que a economia se reabriu lentamente e as vacinas foram implantadas.

O aumento constante dos rendimentos do Tesouro - junto com uma recente mudança hawkish do Federal Reserve, que agora prevê até três aumentos de taxas no próximo ano - apoiaram as finanças sensíveis às taxas de juros.

A pandemia Covid-19, que estourou no início de 2020 e provocou a contração econômica abrupta da história, continua a persistir, pressionando as ações ligadas a viagens. Mas os dados iniciais sugerem que a variante Omicron, que causou um aumento abrupto nas infecções globais, é menos virulenta do que seus predecessores e os dados econômicos estão sugerindo cada vez mais um retorno ao normal.