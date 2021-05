Warren Buffett dá 9 dicas para fazer você mais feliz, inteligente e rico

4. Às vezes, o melhor investimento é em você mesmo. Ou, pelo menos, no que você conhece melhor. E ninguém conhece o valor da Berkshire melhor do que Buffett.

Com uma pilha de dinheiro de mais de 145 bilhões de dólares no final do primeiro trimestre de 2021, Buffett recomprou cerca de 6,6 bilhões de dólares em ações da Berkshire durante o primeiro trimestre. Porém, o ritmo de recompras tem desacelerado em relação aos trimestres anteriores.

Buffett costumava descrever as recompras de ações basicamente como um artifício contábil, como algo feito para aumentar o das ações e, muitas vezes, sem muita disciplina. Mas, em 2018, ele afrouxou sua política de recompra à medida que o caixa da Berkshire continuava crescendo. “Não podemos comprar empresas tão baratas quanto as nossas e não podemos comprar ações tão baratas quanto as nossas”, disse Buffett.

5. Nunca diga nunca. Buffett ficou longe das ações de tecnologia por muitos anos, dizendo que não entendia os modelos de negócios do setor. Agora, a Apple se transformou em uma grande holding — a Berkshire possui pouco mais de 5%.

Mesmo assim, Buffett não descreve a Apple em termos tecnológicos. “Eu sinto que entendo a Apple e seu futuro com os consumidores ao redor do mundo”, disse ele. “A Apple tem uma administração fantástica — Tim Cook foi pouco valorizado por muito tempo e ele tem um produto que as pessoas adoram”, disse. “Há uma base instalada de pessoas e elas obtêm índices de satisfação de cerca de 99%.”

6. É normal admitir erros. Tiveram muitos mea culpa na reunião anual. Buffett admitiu que provavelmente foi um erro vender algumas ações da Apple no ano passado e que ele aprendeu muitas lições com um empreendimento de saúde fracassado com o J.P. Morgan e a Amazon.

7. Escolha suas batalhas com sabedoria. Buffett sempre foi um cético em relação ao bitcoin.

Quando questionado sobre sua opinião sobre a criptomoeda durante a reunião anual, ele se esquivou da questão. “Provavelmente temos centenas de milhares de pessoas assistindo isso que possuem bitcoin, e provavelmente duas pessoas em short”, afirmou. “Portanto, temos a opção de deixar 400.000 pessoas bravas, ou fazer duas pessoas felizes."

8. Proteja sua vantagem competitiva. Um participante perguntou se os famosos gerentes de portfólio de Buffett na Berkshire, Todd Combs e Ted Weschler, poderiam ter um perfil público no futuro, como nas redes sociais, por exemplo. “Eles são funcionários da Berkshire e não há razão para eles estarem por aí educando outras pessoas sobre como competir conosco”, disse ele.

9. Cultive o otimismo. Buffett é uma pessoa muito alegre, muitas vezes exaltando as virtudes do capitalismo. Ele recomenda uma abordagem equilibrada da vida: “Em 62 anos, Charlie e eu nunca discutimos, nunca ficamos bravos um com o outro”, disse Buffett. Estudos mostraram que pessoas otimistas têm uma qualidade de vida melhor do que os pessimistas, e as pessoas com alto otimismo têm uma qualidade de vida melhor do que as menos otimistas.