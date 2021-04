Warren recebe aporte de R$ 300 mi de investidores de Nubank e Robinhood

A Warren, fintech de investimentos lançada em 2017 que atua hoje como e gestora, vai receber um aporte de 300 milhões de reais dentro de uma rodada Series C. O aporte é mais uma mostra de que o acelerado crescimento do mercado de capitais doméstico está atraindo também fundos e investidores globais de venture capital.

A rodada é liderado pelo GIC, o fundo soberano de Singapura e investidor de empresas como Nubank e Hotmart. A rodada conta ainda com a participação dos fundos Ribbit, Kaszek e Chromo Invest – todos investidores desde a Series A, além de QED, Meli Fund e Quartz, que haviam entrado na Series B, um ano atrás. O novo valuation da Warren não foi divulgado.

O Ribbit Capital, por sua vez, é um dos principais investidores do Robinhood, o app de trading que se tornou febre no mercado americano durante a pandemia e que estuda realizar um IPO (oferta pública inicial) nos próximos meses.

"A rodada é um reconhecimento de fundos importantes no cenário mundial do nosso modelo de interesse alinhado ao do cliente como diferencial, mas também de transparência e de entrega do investimento de forma descomplicada", disse Tito Gusmão, CEO e um dos sócios-fundadores da startup, à EXAME Invest.

É uma referência ao modelo conhecido como fiduciário (fee based), em que o investidor paga uma taxa fixa, em geral anual, sobre o valor total sob gestão, e não na forma de comissão dos produtos adquiridos na plataforma.