Weg, BTG Pactual, Intelbras, ata do Fed e o que mais move o mercado

O mercado internacional dá continuidade aos ganhos nesta quarta-feira, 16, com investidores ainda repercutindo o alívio de tensões na Ucrânia, após a retirada de tropas russas da fronteira.

As bolsas europeias e os futuros americanos sobem nesta manhã, mas em menor ritmo do que no dia anterior. O Stoxx 600 sobe cerca 0,50%, enquanto o S&P 500 futuro tem apenas 0,10% de alta.

Além da melhora do ambiente geopolítico, segue no radar dos investidores as pressões sobre a inflação global. O Índice de ao Consumidor superou as estimativas no Reino Unido.

O indicador avançou de 5,4% para 5,5% no acumulado de 12 meses, estabelecendo uma nova máxima para a inflação do país em 30 anos. A de Londres tem o pior desempenho do mercado Europeu.

Investidores ainda aguardam pelos dados de produção industrial e de vendas do varejo, que serão divulgados nesta manhã, nos Estados Unidos. Mas a maior atenção está com a ata da última decisão de juros Federal Reserve (Fed), que será divulgada às 16h. A ata pode dar pistas sobre o início do ciclo de alta de juros nos Estados Unidos, esperado para março.

No Brasil, as atenções continuam na agenda de balanços do quarto trimestre.

Onde em 2022? Faça o teste e descubra se você está preparado para encontrar as melhores oportunidades de investimento do ano!

BTG Pactual

O resultado do BTG Pactual (BPAC11) é um dos mais aguardados do dia e já foi publicado nesta manhã. O retorno sobre patrimônio (ROAE) ficou em 20,3% mesmo depois de ter captado 5,5 bilhões de reais com emissões de ao longo do ano, ou seja, de ter ampliado sua base de capital.

O ROAE está traduzido nas linhas do balanço da instituição, que fechou o ano passado com receita recorde de 13,9 bilhões reais , uma expansão de praticamente 50%. O líquido avançou 62,5% e totalizou também uma marca histórica de 6,5 bilhões de reais.

Na véspera, o banco anunciou que, em abril, será realizada a eleição para a presidência do Conselho de Administração, com a indicação de André Esteves, sócio sênior da companhia.

Nelson Jobim, atual presidente, continuará como conselheiro, segundo fato relevante. Já João Marcello Dantas será substituído por Renato Hermann Cohn como CFO do BTG.

Weg

Outro balanço bastante esperado pelo mercado é o da Weg (WEGE3), também previsto para antes do pregão. A empresa, que supera as estimativas do mercado com certa frequência, disparou 8% na véspera, com investidores se adiantando aos números que serão divulgados hoje.

A expectativa, segundo consenso da Bloomberg, é de que a companhia de tintas e motores tenha lucro líquido de 815,5 milhões de reais e receita líquida operacional de 6,22 bilhões de reais para o quarto trimestre.

Outros balanços

Após o encerramento do pregão será a vez de Totvs (TOTS3) e EDP (ENBR3) apresentarem seus respectivos balanços.

Intelbras

A Intelbras (INTB3) anunciou a compra da Renovigi por 334,34 milhões de reais, sendo 284,2 milhões de reais em valor fixo e 50,15 milhões de reais de acordo com o desempenho da Renovigi.

Fabricante de geradores fotovoltaicos, a Renovigi faturou 799,5 milhões de reais em 2021 e teve 49,8 milhões de reais em EBITDA. A compra, segundo a Intelbras, “faz parte da estratégia de crescimento sustentável, expansão da capacidade produtiva e comercial”.