WeWork está de volta e estreia em alta na Nasdaq

Dois anos depois dos problemas de governança corporativa com seu fundador, que fizeram a empresa desistir do IPO em 2019, o WeWork fez sua estreia na Nasdaq hoje, por meio de uma fusão com um Spac. Na abertura, a ação da empresa de escritórios compartilhados chegou a subir 8%.

A empresa está avaliada em 9 bilhões de dólares, muito menos dos que os 47 bilhões de dólares previstos para o IPO em 2019.

O WeWork recebeu investimentos do japonês SoftBank e fez duros cortes de custos e renegociação de contratos antes de fazer sua estreia na Nasdaq.

Em março, a empresa se fundiu com o Bowx Aquisition, uma operação que dará 1,3 bilhão de dólares para a empresa, montante que será usado para expansão.