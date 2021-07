Wiz anuncia parceria de consórcios com BB e amplia atuação no agro

A Wiz (WIZS3) acaba de anunciar uma parceria com o Banco do Brasil (BBAS3) para ofertar consórcios da instituição financeira, em seus mais de 16 mil pontos de vendas credenciados em todo o país. O acordo, que tem prazo de 10 anos, prevê a comercialização das cartas de crédito para automóveis, imóveis, veículos pesados e destinados especialmente ao agronegócio.

Conte com a assessoria e os produtos do maior banco de investimento da América Latina. Abra sua conta gratuita no BTG Pactual digital

A parceria é mais um passo da Wiz para ganhar escala na distribuição de consórcios – só no ano passado, a empresa movimentou 5,6 bilhões de reais em cartas de crédito, a colocando com 8% de participação nesse mercado, sendo um dos maiores originadores de vendas de consórcios fora das agências bancárias –, além de marcar sua expansão no cobiçado setor do agronegócio, que corresponde a quase um terço do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil.

"Somos o maior market place de consórcios do Brasil e o portfólio de consórcios do BB traz novas oportunidades de ampliação da nossa rede de distribuição e ampliação dos nossos negócios", comenta Rodrigo Salim, diretor de produtos da Wiz Parceiros, unidade de negócios do grupo dedicada exclusivamente à distribuição de cartas de crédito.

O anúncio vem há apenas uma semana da empresa ter fechado uma expansão de sua parceria com o Itaú Unibanco (ITUB4) para comercialização de financiamentos imobiliários. Com o banco, a companhia tem também uma parceria no segmento de consórcios de veículos leves e pesados. A companhia tem contrato de comercialização ainda área de consórcios com a Caixa Econômica e Santander (SANB11), estando à frente das vendas de consórcios de quatro dos cinco maiores bancos do país.

Em entrevista exclusiva à EXAME Invest, Salim disse que, entre os principais diferenciais, a parceria com o BB marca uma forte atuação da empresa no segmento do agronegócio, além de possibilitar um nível de estoque "absurdamente alto".

"Estamos hoje com o maior estoque do mercado. A Wiz Parceiros tem isso à disposição. O BB é campeão em abertura de novos créditos, tem uma reposição de novos grupos [créditos] muito rápida, porque eles olham isso com mais detalhe que outras administradoras", comentou.

Além disso, "com o BB, passamos a atuar muito forte no agro, além da parte de implementos agrícolas e pesados, que as outras bandeiras não possibilitavam. Ganhamos também um mix para outros produtos, como serviços e motos, que não são tão comuns em outras grandes administradoras. O BB faz isso muito bem, com muita força e o mais importante é que eles estão com apetite de mercado, coisa que historicamente o banco nunca teve", acrescentou.

Próximos desafios

Segundo Salim, a empresa tem boas lutas pela frente. A primeira é atingir a meta das operações das parceriais com os bancos. E, depois, buscar a liderança no segmento de consórcios. "Existe uma expectativa muito grande dessa operação, em ganhar tração e ser líder provavelmente de mercado e segmento. Como Wiz Parceiros, estamos prontos para isso. Estamos construindo esse canal de consórcios há dez anos", comentou o diretor.

Além das frentes que vêm sendo abertas pela própria empresa, o mercado aquecido também pode ajudar a impulsionar os negócios, apontou Salim.

"O produto modernizou. A carteira de crédito está mais jovem, com uma média de idade de 40 anos. O consórcio virou uma ferramenta muito poderosa na aquisição de bens hoje, principalmente nesse cenário de alta de juros. As bandeiras entenderam isso e compraram muito bem. E estamos navegando junto, abrindo novos pontos de vendas mensalmente para ganhar mais volume e relevância no mercado", complementou.