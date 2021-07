Wiz segue plano agressivo e agora entra em crédito imobiliário com Itaú

A Wiz Soluções (WIZS3), gestora de canais de distribuição de seguros e produtos financeiros, acaba de dar um passo importante na de negócios. A companhia fechou uma parceria com o Itaú Unibanco (ITUB4) e oferecerá financiamento imobiliário do maior banco do país. A informação foi divulgada com exclusividade pela EXAME Invest.

O acordo, com duração prevista de 20 anos, prevê uma rede de 17.000 pontos de vendas para a distribuição do produto de crédito em todo o país. A estratégia é focar principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

As linhas de financiamento oferecidas têm um prazo de até 360 meses (o prazo mínimo varia de 12 a 48 meses, de acordo com o produto), atendem a compra de imóveis com valor mínimo até 134 mil reais e o percentual de financiamento vai até 82% do valor do imóvel, com valor mínimo de 40 mil reais. O Itaú já era parceiro da Wiz no segmento de consórcio, tanto na comercialização de veículos leves quanto pesados.

Um recomeço

A Wiz vive um momento de recuperação dos seus resultados. A companhia tem anunciado novos negócios e uma expansão após perder o contrato de negociação de seguros da Caixa, em março deste ano. O casamento com o banco público do país durou quase 50 anos.

A Wiz nasceu como uma que prestava serviços exclusivos para a Caixa, intermediando a venda de seguros dentro do banco. O objetivo era maximizar o retorno do banco em produtos que não eram o seu core business e, até este ano, a Wiz nunca tinha atendido outras companhias.

O mercado parece reconhecer o potencial do novo posicionamento da empresa. Desde janeiro, as da companhia acumulam valorização de 120% na B3. Um relatório recente do BTG Pactual sobre a empresa recomendava a compra dos papéis e apontava preço-alvo de 19 reais por ação. No fechamento do pregão da segunda-feira, 5, as ações ficaram em 16,45 reais.