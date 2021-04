Wiz (WIZS3) estuda oferta de ações para otimizar estrutura de capital

O fim da parceria com a Caixa acabou fazendo alarde no mercado devido ao fato de a Wiz ter começado sua história como a de seguros dos funcionários do banco estatal.

“Ao longo de suas primeiras décadas de vida, a Wiz amadureceu e chegou a estar em pelo menos um terço das agências da Caixa. Entre 2012 e 2020, a Caixa Seguradora, que era a principal cliente da Wiz, cresceu três vezes o CAGR do mercado. Saiu de 12ª posição entre as maiores seguradoras do país para se tornar a terceira maior”, disse Peixoto.

Segundo o CEO da companhia, desde quando a gestão da Wiz foi trocada, em meados de 2018, um grupo mais jovem assumiu o comando e isso fez com que novas ideias surgissem, até para o escopo de atuação da empresa.

“Pegamos muito desse conhecimento e dessa história e abraçamos projetos novos. Hoje a empresa tem mais de 16 unidades de negócios, 12 subsidiárias, que estão fazendo a diferença em diferentes balcões, mas muito com esse conceito de B2B2C e B2B2B. Temos uma perspectiva fantástica para usar essa história a nosso favor”, salientou.

Novas oportunidades para a Wiz (WIZS3)

A Wiz tem como foco realizar parcerias com empresas que possuem um posicionamento parecido com o seu em relação às estratégias e à cultura. Os executivos da empresa, entretanto, afirmam que o case de negócios da Wiz é partir em busca de transações.

“Não temos uma estratégia de comprar corretora para ter base de clientes e depois rentabilizar essa base de clientes de seguro especificamente. Nós queremos atingir o maior nível de transação possível. Transações bancárias e transações de imóvel e de automóvel são muito parrudas e permitem à empresa penetrar com outros produtos e rentabilizar"

"Estamos sempre procurando esse lead [contato de clientes potenciais) da transação. Então quem tem transação é um potencial público-alvo aqui”, explicou o diretor de relações com o mercado e M&A na Wiz Soluções, Guilherme Aguiar, que também participou do programa Papo Aberto, da EXAME Invest Pro.

Aguiar e Peixoto ainda falaram sobre o fenômeno da "fintechzação" e como isso influencia os negócios da empresa.

Assista à entrevista na íntegra dos executivos da Wiz ao Papo Aberto: