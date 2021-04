WRI: geração de empregos está no centro da estratégia ambiental de Biden

Primeiro grande evento de Biden

A cúpula do clima é o primeiro encontro mundial convocado pelos Estados Unidos desde a troca de comando na Casa Branca, no início do ano, o presidente Joe Biden conclamou os países a "agir já" para aumentar a preservação ambiental e coibir as emissões de gás carbônico. A abertura do encontro coube à vice Kamala Harris. "Compatilhamos uma preocupação mútua com as mudanças climáticas", disse ela.

O encontro marca o retorno dos Estados Unidos ao cenário das discussões internacionais sobre o meio ambiente. O país busca recuperar o protagonismo em relação a questões globais. Durante o governo do ex-presidente Donald Trump, os Estados Unidos se retiraram do Acordo de Paris e adotaram uma postura crítica em relação ao multilateralismo. Agora, com Biden na presidência, a intenção é reforçar alianças e a liderança americana em grandes temas mundiais.

Biden anunciou que até o final da década o país deve cortar as emissões de gases estufa. "Essa é a década decisiva para a temperatura não atinja o crescimento de temperatura em mais de 1,5 graus Celsius", disse Biden. "Cada vez mais os impactos são visíveis para a saúde pública. Não devemos fechar os olhos para esse futuro, todos nós. Em novembro, quando nos veremos na Conferência do Clima, vamos trazer essas discussões ainda mais", afirmou.

Biden também alertou que os países que tomarem decisões agora para preservar o meio ambiente deverão desfrutar da criação de empregos oriunda da geração de energia limpa. "É um imperativo econômico e moral", disse Biden. "Muito obrigada por fazerem parte desse encontro. Temos uma escolha e devemos fazer isso".

Brasil sem credibilidade

O discurso do presidente Jair Bolsonaro na Cúpula do Clima organizada pelos Estados Unidos não deve mudar a desconfiança do mundo em relação ao Brasil. A opinião é de Fábio Alperowitch, fundador e gestor da Fama Investimentos, gestora que foi pioneira no país em investimentos ESG. “A fala dele foi péssima”, disse Alperowitch à EXAME. “Ele coloca metas lá na frente, mas não apresenta um plano de ação.”

Em sua fala de 3 minutos, Bolsonaro adotou uma narrativa de defesa ao que considera positivas do Brasil em relação à proteção ambiental. Também solicitou recursos internacionais para a conservação ambiental no país sem, no entanto, citar cifras. "A comunidade internacional terá oportunidade de cooperar com nosso destino comum durante a Conferência do Clima", afirmou. O encontro deverá ser realizado na Escócia em novembro.

A mudança de postura, no entanto, carece de credibilidade, avalia Alperowitch. “Até ontem, o Brasil derrubava floresta. Não vai mudar da noite para o dia”, disse o investidor. Para conseguir algum resultado, diz ele, o presidente deveria ter apresentado, junto com o compromisso de atingir a neutralidade em carbono até 2050.

