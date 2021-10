Xiaomi dispara 5,4% após CEO confirmar carros elétricos para 2024

As da fabricante de smartphones Xiaomi fecharam em alta de 5,39% na de Hong Kong nesta terça-feira, 19, após seu CEO, Lei Jun, afirmar que a companhia irá produzir carros elétricos em massa a partir de 2024.

Os planos, segundo a Reuters, foram apresentados em evento a investidores. As intenções da companhia de entrar no ramo automotivo, no entanto, já eram conhecidas do mercado, tendo em vista que a divisão de carros elétricos havia sido anunciada no início deste ano. A questão era quando os planos iriam se concretizar.

Em março, a empresa informou que iria 10 bilhões de dólares em sua divisão de carros elétricos pelos próximos dez anos. Mas ainda está em aberto se Xiaomi terá ou não parceiros para a construção de seus carros.

Além da Xiaomi, outra gigante da tecnologia que pretende ter sua própria linha de veículos é a Apple. No início do ano, a empresa de Tim Cook chegou a sondar um acordo com a Hyundai, mas não saiu do papel. Ainda que o assunto venha sendo tratado com certo mistério por executivos da companhia, as estimativas são de que a produção dos carros da Apple também inicie em 2024.