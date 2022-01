XP compra Modal em negócio que envolve troca de ações

A XP Inc. (XP) anunciou ao mercado na manhã desta sexta-feira, dia 7 de janeiro, a aquisição de 100% do Banco Modal (MODL11). O valor aproximado do negócio, a ser concretizado por meio de troca de , é de 3 bilhões de reais aos preços de fechamento na véspera.

A XP pagará ao Modal 19,5 milhões de novas ações de classe A na Nasdaq ou BDRs da companhia na B3, o que embute um prêmio de 35% sobre o médio das units do banco nos últimos 30 dias.

A operação encontra o Modal com a unit negociada no menor patamar desde que realizou o IPO (oferta pública inicial, em inglês) no fim de abril do ano passado. A cotação no fechamento ontem estava a 8,35 reais, com queda de quase 60% em relação à precificação para a oferta, em 20 reais.

Analistas apontam que diferentes empresas que abriram o capital no último ano e que estão negociadas no seu respectivo piso histórico podem ser alvos potenciais de aquisição no mercado.

A XP Inc. também é negociada próxima de seu piso histórico, exceto o período mais agudo da pandemia para os mercados, de março a maio de 2020. A ação de classe A fechou ontem a 27,09 dólares.

No fato relevante ao mercado, a XP informou que se o negócio não obtiver todas as aprovações necessárias, incluindo a dos acionistas minoritários, a empresa vai incorporar os 55,7% do capital social que pertencem aos controladores do Modal e daí estender a oferta aos demais acionistas.

O comunicado justifica o negócio citando "proposta de valor complementar dos ecossistemas".