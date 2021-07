Zenvia: empresa brasileira estreia na Nasdaq com oferta de R$ 1 bilhão

As da brasileira Zenvia irão estrar nesta quinta-feira, 22, na Nasdaq, em Nova York. Em oferta pública inicial, os papéis da companhia foram precificados a 13 dólares, levantando 150 milhões de dólares.

A empresa americana de comunicação em nuvem Twilio entrou com aporte de mais 50 milhões de dólares na Zenvia, elevando o montante total para 200 milhões de dólares. Considerando a última cotação de fechamento do dólar, a empresa levantou cerca de 1,04 bilhão de reais.

O valor da oferta pode aumentar em até 22,5 milhões de dólares, tendo em vista a possibilidade de subscrição do lote adicional de pouco mais de 1,7 milhões de ações.

Esteja sempre informado sobre as notícias que movem o mercado. Assine a EXAME

Especializada em serviços de comunicação entre empresas e clientes, a Zenvia oferece diversos tipos de produtos, que vão de chatbot e rastreamento de pedidos até em desenvolvimento de processos de vendas por Whatsapp. Entre alguns de seus clientes, estiveram Rock in Rio, Rentcars.com e VTEX.

O IPO na principal de tecnologia dos Estados Unidos, vai na contramão da recente busca de empresas brasileiras do setor por uma listagem na B3. Somente neste ano, 9 companhias de tecnologia escolheram a bolsa brasileira para a abertura de capital, com quase 1 em cada 3 IPOs realizados neste ano sendo do setor.

A oferta foi coordenada pelo Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bradesco BBI, Itaú BBA, UBS e XP.