Quer pegar carona na alta de commodities? Veja 3 maneiras de investir

A forte valorização de commodities, que são matérias-primas negociadas no mercado internacional, nos últimos meses tem levado analistas a apontar que a economia pode estar diante de um novo ciclo duradouro de alta dos preços desses ativos, a exemplo do que aconteceu nos anos 2000.

Sustentado pela expectativa de aumento de demanda da China e da injeção de trilhões de dólares pelo governo americano na economia, o principal índice de commodities da Dow Jones subiu 10% desde dezembro e está em seu maior nível em quase oito anos.

Quer saber qual ação do mercado de commodities deve bombar em 2021? Baixe relatório gratuito do BTG Pactual digital e descubra

Diante desse quadro, é natural que o investidor se pergunte como pegar carona em ativos que estão se valorizando tão fortemente.

Minério de ferro, petróleo, gado, milho, ouro, soja, açúcar e até suco de laranja. As de investimento em commodities são diversas, assim como as formas de tentar lucrar com esse mercado. De forma geral, as commodities são negociadas no mercado de futuros. Mas, como seu afeta a rentabilidade de empresas do setor, é comum investidores optarem pelo mercado de ou em ETFs para tentar surfar na alta das cotações.

Veja abaixo as classes de investimentos em que é possível negociar ativos de commodities:

Ações

Ainda que petróleo, minério de ferro e celulose não sejam negociados na B3, as ações de empresas que atuam nesses setores tendem a acompanhar a variação do preço das commodities. Em 2020, por exemplo, as ações da Petrobras se valorizaram em seis dos sete meses em que o petróleo do tipo Brent fechou em alta; elas terminaram o ano com uma diferença de variação de apenas dois pontos percentuais em relação à da commodity.