3 motivos para a guinada do Ibovespa dos 107 mil aos 115 mil pontos

A PEC vai agora para a Câmara, onde Lira sinalizou intenção de colocá-la em votação já na próxima semana.

"A PEC foi aprovada da melhor forma possível e não se espera grandes ruídos na Câmara, já que passou em dois turnos no Senado. O presidente da Câmara, Arthur Lira, tem falado em prol da PEC Emergencial. Por isso o mercado teve uma guinada positiva", disse Luis Mollo, analista da EXAME Invest Pro, na live diária Abertura de Mercado da sexta, 5.

3. Dados positivos do emprego nos Estados Unidos

Na sexta-feira pela manhã, foram conhecidos os dados do mercado de trabalho na economia americana em fevereiro. Trata-se do principal indicador observado por analistas, uma vez que sinaliza a força atividade econômica e baliza as decisões do Federal Reserve, o Fed, o banco central americano. E os dados surpreenderam positivamente.

Houve a criação líquida (vagas novas menos as fechadas) de 379.000 empregos no mês passado, quase o dobro das projeções médias do mercado. Os três principais índices de fecharam a sexta com alta acima de 1,5%, encobrindo no dia as preocupações com o aumento dos juros de , que voltaram a bater a casa de 1,60% ao ano.

O que esperar da bolsa no curto prazo?

Apesar da melhora nos últimos dias, analistas alertam que a situação da economia brasileira ainda é muito delicada. O agravamento da pandemia, com o aumento do número de casos, internações e mortes, vai impactar negativamente o nível de atividade econômica em março, um choque que não estava precificado na maior parte dos cenários-base.

No front político-econômico em Brasília, por sua vez, as pressões de parlamentares e de alas do governo pela ampliação dos gastos devem continuar, em um contexto em que o ministro Paulo Guedes se mostra cada vez menos decisivo.

Na economia global, os juros de longo prazo nos Estados Unidos continuam pressionados, o que pode afetar negativamente as bolsas no cenário de curto e médio prazo.