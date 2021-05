3 motivos para vender ações de e-commerce e 1 para comprar

Dois dos maiores grupos de e-commerce do país, Magazine Luiza (MGLU3) e Via (VVAR3), irão apresentar seus resultados do primeiro trimestre nesta quarta, dia 12, e na quinta, dia 13, respectivamente. Mas, ainda que os resultados apresentem forte crescimento, como já é esperado, analistas veem pouco espaço para altas intensas.

Nem o elogiado balanço da B2W (BTOW3), divulgado na última semana, animou os investidores. No primeiro trimestre, a companhia aumentou suas vendas brutas em 90,4% na comparação anual e, ainda assim, seus papéis fecharam em queda após o resultado.

Assine a EXAME e tenha acesso ao melhor conteúdo em investimentos, carreiras e muito mais

Com quadro bem diferente daquele visto em boa parte de 2020, quando as três empresas de e-commerce tiveram valorização acima de 70% na , neste ano todas se encontram entre as 10 maiores quedas do . Nos três casos, a desvalorização acumulada ultrapassa os 20%, contra uma alta de 2,43% do Ibovespa no ano.

Outra gigante do e-commerce nacional, ainda que de origem argentina e listagem na Nasdaq, o Mercado Livre igualmente acumula queda nas suas neste ano, da ordem de 17%.

Empresas de tecnologia também patinam. Um dos destaques da bolsa em 2020, quando subiu perto de 350%, a ação da Locaweb (LWSA3) recuou 10% na semana passada.

E não é um fenômeno doméstico. Até a maior empresa de e-commerce do mundo, a Amazon, enfrenta dificuldades para decolar em 2021: as ações acumulam queda de 2% no ano e de 8% desde o fim de abril.

A resistência sobre o setor não se restringe às ações do Ibovespa. Fora do índice, a Westwing (WEST3) acumula 31,54% de queda desde sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) em 11 de fevereiro deste ano.

Uma semana antes, as ações da Mosaico (MOSI3) e da Mobly (MBLY3) estrearam na B3 com altas expressivas de 96% e 27%, respectivamente. Mas, se o foco era o curto prazo, o investimento só se mostrou vantajoso para quem comprou as ações no IPO. Isso porque, desde a estreia, Mosaico e Mobly acumulam respectivamente quedas de 44% e 24,28%.

Em meio às fortes desvalorizações de papéis de tecnologia que até então eram tidos como promessas da bolsa surge o dilema: afinal, é hora de vender ou aproveitar a queda para comprar ainda mais? Veja o que analistas têm a dizer.

Por que vender?

1. Rotação de posições

Desde que as primeiras vacinas se mostraram eficazes contra o novo coronavírus, no fim de 2020, gestores do mundo inteiro vêm trocando as ações de tecnologia compradas no início da pandemia por papéis de empresas que podem se beneficiar do relaxamento das medidas de isolamento e da reabertura da economia.

“No ano passado, o e-commerce teve uma performance muito boa, mas está acontecendo a rotação de portfólio. Com a pandemia, muitas pessoas passaram a utilizar os meios digitais, o que foi fantástico para essas empresas. Mas, hoje, a tese da maioria dos gestores é para a volta ao ‘normal’ propiciada pela vacina”, diz Pedro Serra, analista da Ativa Investimentos.

Nesse movimento, investidores têm dado preferência às ações de varejistas mais dependentes de lojas físicas ao passo que vendem aquelas ligadas ao e-commerce.

Na bolsa, os papéis de empresas administradoras de shopping centers, como Iguatemi (IGTA3), Multiplan (MULT3) e BrMalls (BRML3), já subiram mais de 8% no ano. Somente em um mês, as ações das varejistas de moda Guararapes (GUAR3) e Marisa (AMAR3) subiram mais de 20% e 10%, respectivamente.

Mas são as ações ligadas ao turismo e ao entretenimento presencial que estão saindo como grandes vencedoras desse movimento de recuperação -- desde que, é claro, o investidor tenha entrado na baixa: os papéis da CVC (CVCB3) e da Time For Fun (SHOW3) apresentam respectivamente alta de cerca de 24% e 34% em um mês.