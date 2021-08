33 novos BDRs na B3; Talibã toma poder no Afeganistão e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira (16) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Domino’s, Pinterest, Bumble: conheça os 33 novos BDRs na

Número de investidores em BDRs cresce 3.000% em 12 meses e supera a marca de 250.000 pessoas físicas, mas mercado ainda enfrenta desafio de ampliar a liquidez dos ativos

Talibã assume o poder no Afeganistão e pânico domina as ruas de Cabul

Milhares de pessoas correram para o aeroporto de Cabul, para tentar fugir do novo regime que o movimento islamita radical, que retorna ao poder após 20 anos de guerra, promete estabelecer para os afegãos

Ânima, Méliuz, IRB, dados da China e o que mais move o mercado

Bolsas iniciam semana em queda, após desaceleração chinesa aumentar preocupações sobre recuperação da economia global

Câmara deve votar reforma do IR e segundo turno da eleitoral nesta semana

A votação da reforma do Imposto de Renda, prevista para a semana passada, foi adiada para esta terça-feira, a pedido de líderes partidários

Rede D'Or faz oferta para comprar Alliar, de diagnósticos, por R$ 1,36 bilhão

Oferta de 11,50 reais por ação da rede de laboratórios inclui prêmio de mais de 20% em relação ao do último fechamento

Estrela das aquisições sustentáveis, Ambipar divulga resultados

No ano, as da Ambipar acumulam alta de mais de 100% e figuram entre as queridinhas de casas de análises nas recomendações

BNDES inaugura Tinder da infraestrutura para R$ 270 bi em projetos

Investidores estratégicos e parceiros financeiros terão um lugar para se encontrar e com informações detalhadas sobre o mercado

30 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

A EXAME preparou uma lista com cursos e eventos que serão disponibilizados online ao longo desta semana para ajudar quem tem ou quer começar um negócio

Dia D: governo de SP vacina todos os adultos com pelo menos uma dose

Na próxima quarta-feira, 18, São Paulo entra em uma nova fase de imunização: vacinar adolescentes entre 17 e 12 anos

Ela fez auditoria racial no Facebook e está prestes a ficar muito ocupada

Laura Murphy ajudou a empresa de Zuckerberg a criar um plano para acabar com o racismo, mas um grupo de ativistas diz que nenhuma recomendação é cumprida

Bayer, Totvs e Bunge abrem vagas de estágio e trainee; veja como concorrer

Grandes empresas estão em fase de abertura de programas de estágio e trainee; veja lista de vagas

Pré-sal: Ministro vai aos EUA convencer petroleiras a participar de leilão

Bento Albuquerque se reúne com empresas na maior feira do setor de petróleo para apresentar a nova licitação da cessão onerosa, marcada para dezembro

China fica sob pressão com desaceleração de indústria e varejo em julho

A produção industrial da segunda maior economia do mundo cresceu 6,4% em julho sobre o mesmo período do ano anterior, mostraram nesta segunda-feira dados da Agência Nacional de Estatísticas

Morre Duda Mendonça, ex-marqueteiro de Lula, aos 77 anos

Mendonça lutava contra câncer no cérebro e estava internado no Hospital Sírio-Libanês desde junho

Política e mundo

Cinco pessoas morrem em aeroporto de Cabul após Talibã tomar capital

Uma testemunha que esperava um voo há mais de 20 horas disse que não estava claro se os cinco foram baleados ou pisoteados durante uma dispersão

Sem álcool, celular, nem música: Afeganistão volta aos tempos do Talibã

Grupo, que segue versão radical do islamismo e impõe punições como açoitamentos em praça pública, chega à capital, Cabul

O que disse Biden após Talibã avançar sobre o Afeganistão

Em comunicado pouco antes de o Talibã retomar o controle de Cabul, Biden criticou acordo feito por Trump e disse que "enfrentou uma escolha"

Tempestade chega ao Haiti após terremoto matar cerca de 1.300 pessoas

O terremoto, que já é um dos dez mais letais dos últimos 25 anos na América Latina, foi registrado a cerca de 12 quilômetros da cidade de Saint-Louis du Sud, com um hipocentro de 10 quilômetros de profundidade

Enquanto você desligou…

Novo estudo mostra que Machu Picchu é mais antiga do que se pensava

Nova pesquisa mostra que a antiga cidade Inca foi ocupada por volta de 1420 a 1532, sugerindo que atividades locais começaram vinte anos antes do que se pensava anteriormente

O que diz a Ambev após repercussão de anúncio com monja Coen

"O tema da moderação deve ser tratado por todos", diz Carla Crippa, VP de relações com a sociedade da Ambev. Executiva comenta detalhes da iniciativa após internautas discutirem se campanha com monja Coen faz sentido

'Free Guy' estreia nos cinemas com uma surpreendente arrecadação

"Free Guy" é um teste interessante para a indústria de exibição de filmes porque está sendo exibido exclusivamente nos cinemas, o que é uma raridade atualmente

Agenda

Nesta segunda-feira (16), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil.

Frase do dia

Abertura de mercado