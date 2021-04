38% não querem nem Bolsonaro nem Lula em 2022; "uberização" além dos apps e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (12) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

EXAME/IDEIA: Bolsonaro seria reeleito com ao menos 7 pontos de vantagem contra Lula ou Huck em 2022

A sondagem é a primeira feita após decisão do ministro do STF, Edson Fachin, que anulou todas as condenações contra Lula e devolveu seus direitos políticos

EXAME/IDEIA: 38% não querem nem Bolsonaro nem Lula em 2022

Alta rejeição dos dois nomes é oportunidade, mas também desafio, para os partidos encontrarem um candidato que consiga ir para o segundo turno

No radar: inflação americana, vendas no varejo e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais recuam e rendimentos dos títulos americanos sobem antes de Índice de ao Produtor ser divulgado nos EUA

"Uberização" do mercado de trabalho cresce e vai além dos apps nos Estados Unidos

Depois de vitória eleitoral dos aplicativos na Califórnia, outros negócios começam a adotar o modelo de trabalhadores "independentes"

Como esta gestora está se preparando para a alta da inflação

Grimper Capital aposta em commodities e alta de juros para surfar retomada da economia global

precisa de sequência de altas para conter inflação, diz Rio Bravo

Economista João Leal acredita que posição do Copom para os próximos meses será essencial para redução de riscos

Startup americana constrói casas com impressora 3D em sete dias; veja vídeo

Apenas o primeiro andar é feito com a impressora 3D, a partir de material patenteado pela empresa ICON

Dona da Puket e Imaginarium: segredo é integração de loja física e online

E-commerce do Grupo Unico.Co cresceu 195% em 2020 e vendas foram repassadas para franqueados de lojas próximas

Quer pagar menos imposto? Veja os limites de deduções do IR 2021

Os gastos que podem diminuir a mordida do Leão na declaração, chamados de despesas dedutíveis, são definidos pela Receita Federal

Pesquisa da Anatel revela qual foi a melhor operadora de celular em 2020

Agência Nacional de Telecomunicações avalia anualmente, com base em notas dadas pelos consumidores, o desempenho das empresas do setor em diferentes categorias

Política e mundo

Ministério da Saúde acerta compra de 39 milhões doses de vacina Sputnik, diz governador

O governador do Piauí, Wellington Dias, disse que a expectativa é que o acordo seja celebrado na manhã de sexta-feira, 12, com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello

PIB do Reino Unido cai 2,9% em janeiro

Economia britânica volta ao vermelho e exportações para UE desabam após o Brexit

Produção industrial da União Europeia tem janeiro mais forte do que o esperado

A produção industrial subiu 0,8% no comparativo mensal em janeiro, com alta de 0,1% sobre o mesmo período do ano anterior

A vacina vai ajudar na retomada do consumo dos Estados Unidos?

Universidade de Michigan divulga nesta sexta índice de confiança do consumidor, com estimativa de alta por conta do avanço da vacinação

Reunião do "Quad" reúne Biden e líderes de Austrália, Japão e Índia nesta sexta

Um encontro de líderes do chamado grupo de países "Quad", nesta sexta-feira, planeja anunciar acordos de financiamento para impulsionar a capacidade de fabricação de vacinas contra o coronavírus na Índia

Enquanto você desligou…

Os 5 melhores filmes e séries para maratonar neste final de semana

"Filhas de Eva", série do Globoplay inspirada em "This Is Us", e "Chery", filme mais esperado do mês na Apple TV+: confira a seleção

SP entra na fase "emergencial" da quarentena na segunda, com toque de recolher e home office obrigatório

O estado de São Paulo vive o pior momento da pandemia. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 87%, uma das mais altas já registradas

Brasileira Ribon é eleita uma das startups mais inovadoras do mundo pela fundação do Bill Gates

Pelo seu “Spotify da caridade”, a startup de Brasília foi selecionada uma das dez empresas mais inovadoras do mundo na área de filantropia pela Fundação Bill & Melinda Gates



Agenda

Nesta sexta-feira (12), no Brasil, serão divulgadas as vendas no varejo no mês de janeiro. O índice mede a variação no valor total das vendas no setor, ajustadas pela inflação. É o indicador mais importante dos gastos dos consumidores, o que representa a maior parte da atividade econômica em geral. Também sai o Caged, índice que mede a criação das vagas de empregos no país e é um bom indicador da economia nacional.

Na Zona do Euro saem os dados de produção industrial do mês de janeiro, que mede a variação das produções totais das fábricas, minas e serviços públicos da região.

O governo norte-americano divulga o balanço orçamentário, com as despesas e arrecadações do país. Por fim, será divulgado o Índice de Preços ao Produtor (IPP), que é um indicador de inflação e a variação nos preços médios recebidos pelos produtores nacionais de bens e serviços.

Frase do dia

“Contrate caráter. Treine habilidades” — Peter Schutz.

