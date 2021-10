Abertura da fronteira dos EUA; Capitão Kirk no espaço e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira, 13, para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Inflação e balanços nos EUA, ata do Fed e o que mais move o mercado

Bolsas sobem no exterior, com investidores à espera de dados da economia americana e resultados

de energia abala o mundo (e o Brasil) e ameaça retomada; entenda

Volta da produção provoca corrida por gás natural: preços disparam com risco de escassez e provocam alta do petróleo; bola de neve impacta inflação no Brasil, em meio à falta de chuvas

Com gás de cozinha a R$ 135, Câmara debate projeto que estabiliza preços

Comissão da Câmara realiza audiência pública para discutir um projeto que cria o Fundo de Estabilização dos Preços dos Derivados do Petróleo

Jeff Bezos leva Capitão Kirk de 'Jornada nas Estrelas' ao espaço

William Shatner, de 90 anos, será a pessoa mais velha a ir ao espaço e deve decolar na mesma cápsula que levou o próprio Bezos em julho

Especulômetro EXAME-Loft: diferença de cai na metade dos bairros

Brooklin, Campo Belo, Vila Leopoldina, Vila Mariana e Vila Nova Conceição estão com tendência de baixa para a diferença entre o valor de anúncio do imóvel e o de fechamento do contrato em São Paulo

Trabalhadores nascidos em julho podem sacar auxílio emergencial

Os recursos também podem ser transferidos para uma conta corrente, sem custos para o usuário

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 6,5 milhões nesta quarta-feira

Concurso 2.418 será realizado a partir das 20h de Brasília, com transmissão ao vivo pelas redes sociais

Política e mundo

França vai proibir embalagens plásticas em frutas e vegetais

Estima-se que 37% de todas as frutas e vegetais vendidos na França são vendidos atualmente com embalagens de plástico

Harry e Meghan viram sócios de empresa de investimentos sustentáveis

Em entrevista, o casal explicou que deseja democratizar a ideia de , e de fazê-lo em empresas responsáveis

EUA vai abrir fronteiras terrestres a turistas vacinados em novembro

Devido à pandemia, Washington fechou as fronteiras desde março de 2020 para milhões de viajantes

Enquanto você desligou...

Omar Sy, estrela de Lupin, é contratado pela Netflix

"Eu estou feliz de ter a oportunidade de expandir essa relação e seguir em frente com nossa jornada", disse o ator Osmar Sy

Vinhos mais caros: prepare o bolso para a nova safra de rótulos europeus

Os produtores de vinho da Europa enfrentam o que os analistas chamam de “tempestade perfeita”, cujos efeitos serão sentidos em breve pelos consumidores brasileiros

Abertura de Mercado

