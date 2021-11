Petz dispara 5% após anúncio de follow-on. Entenda as razões

As da varejista de produtos para animais de estimação Petz (PETZ3) estão entre os maiores ganhos do nesta quarta-feira, avançando mais de 5% por volta das 17h30.

A alta reflete o otimismo dos investidores com as perspectivas para a empresa. Nesta quarta, a Petz anunciou uma nova oferta de ações (follow-on) de 41 milhões de ações, que pode movimentar 854 milhões de reais considerando o de fechamento de 20,83 reais das ações na última sessão.

A companhia disse que pretende utilizar os recursos com a operação para acelerar a abertura de lojas e hospitais, bem como para o fortalecimento do ecossistema e novos negócios (considerando fusões e aquisições), além do desenvolvimento da plataforma digital, tecnologia e logística.

O anúncio animou os investidores, que ontem já haviam feito os papéis da varejista disparar 6,22% em resposta aos resultados do terceiro trimestre de 2021. A Petz registrou líquido de 26,6 milhões de reais no período, alta de 56,1% ante o mesmo intervalo de 2020, em desempenho ajudado em parte pela expansão de receitas.

“A Petz é uma das nossas principais teses para 2022 tanto pelo potencial de crescimento do mercado pet quanto pela expansão nacional que a empresa ainda pode capturar”, defendeu Luis Mollo, analista do BTG Pactual digital, durante a Abertura de Mercado desta quarta-feira.

A Petz também divulgou projeção de abertura de 50 lojas em 2022, após terminar o terceiro trimestre com 153 unidades, sendo 10 inaugurações apenas no período de julho a setembro. O analista destaca que a abertura de novas lojas elevou a receita bruta da empresa em 42% na comparação anual – 5% acima da projeção do BTG Pactual digital.

“Outro destaque fica com o canal digital da companhia, que já é responsável por 31% das vendas totais da Petz contra uma participação de 25% no 3º tri de 2020. O avanço demonstra que o digital vai continuar ganhando tração dentro da empresa”, afirmou.

