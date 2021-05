Abertura de Mercado: Dólar pode cair abaixo de R$ 5?

A época do dólar a 5 reais pode estar com os dias contados. Isso é o que acredita Jefferson Laatus, estrategista-chefe e sócio-proprietário do Grupo Laatus. Segundo o especialista, as condições macroeconômicas devem ser cada vez mais favoráveis à moeda brasileira.

"O mundo está crescendo, a preocupação com a inflação [americana] está mais comedida e o segundo semestre tende a ser muito bom para as empresas [brasileiras] e para o crescimento do país. Isso tira toda a pressão envolvendo o dólar", afirmou Laatus, na Abertura de Mercado desta quinta-feira, 27.

Laatus também citou o ciclo de alta de juros no Brasil, que segundo ele, contribui ainda mais para a valorização do real. "Quanto mais alta é a nossa taxa , mais atrai capital estrangeiro para investimentos atrelados aos juros [como ]", comentou. "Existe um cenário para vermos o dólar abaixo de 5 reais neste ano."

Até o último pregão, quando o dólar fechou cotado a 5,313 reais, sua valorização acumulada em 2021 era de 2,4%. No entanto, desde que bateu a máxima do ano, há menos de dois meses, a moeda americana já caiu 7,9% em relação ao real.