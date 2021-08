Abertura de mercado: Ibovespa se aproxima de uma tendência de queda

O , principal índice da brasileira, está próximo de entrar em uma tendência de queda segundo a análise técnica. Para Otto Sparenberg, analista técnico do BTG Pactual Digital (do mesmo grupo controlador da Exame), o Ibovespa está virando para queda considerando a análise semanal, que considera um horizonte de curto para médio prazo.

Para o , no entanto, que a tendência mensal do índice continua em terreno positivo, com o Ibovespa acumulando quatro meses de alta contra um de queda. Caso feche agosto em terreno negativo, será o segundo mês consecutivo do índice no vermelho.

“O próximo ponto importante de suporte do índice é a região dos 119.254 pontos. Se o Ibovespa cair ainda mais, os 118.260 pontos serão uma nova região para teste de suporte”, afirmou no programa Abertura de Mercado desta segunda-feira, 16.

Ao longo do programa, Sparenberg também analisou o cenário para algumas , como Hering (HGTX3), Banco do Brasil (BBAS3), Via (VIIA3) e Mills (MILS3). Confira o programa completo abaixo: