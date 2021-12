Abertura de Mercado: a nova polêmica com Musk e as ações da Tesla

As da Tesla caíram quase 5% nesta segunda-feira, 8, depois de Elon Musk abrir uma enquete no Twitter para decidir se venderia 10% de sua participação na empresa.

No final de semana, a enquete perguntando aos seguidores de Musk se ele deveria vender ações da Tesla recebeu mais de 3,5 milhões de votos no Twitter -- e 57,9% das pessoas votaram "sim".

O excêntrico fundador da fabricante de veículos elétricos respondeu a uma nova proposta dos democratas, que querem aumentar os impostos sobre os mais ricos taxando suas ações, que geralmente só são tributadas quando são vendidas.

"Fala-se muito ultimamente que lucros não realizados são um meio de evitar impostos, então proponho vender 10% de minhas ações da Tesla", escreveu Musk. O bilionário assegurou aos seus 62 milhões de seguidores no Twitter que respeitaria a decisão.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.

Do you support this?

— Lorde Edge (@elonmusk) November 6, 2021