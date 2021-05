Abertura de Mercado: Vale está barata mesmo com queda do minério de ferro

O minério de ferro teve seu pior desempenho semanal desde março na de Dalian, encerrando o período com queda de 5,4%, cotado a 170,48 dólares a tonelada. Em Singapura, a commodity caiu 4,8% somente nesta madrugada, fechando a 191,30 dólares.

A desvalorização ocorre em meio às tentativas do governo chinês de frear a valorização do minério de ferro, que chegou a bater recorde nos últimos pregões.

Apesar da recente depreciação da commodity, as da Vale (VALE3) ainda têm um grande espaço de alta, segundo Bruno Lima, analista-chefe da Exame Invest Pro. “O mercado começa a entender que foi tirado esse movimento com caráter mais especulativo [que levou o para cima de 200 dólares]. O nível de 180 dólares ainda é muito bom para a Vale”, comentou Lima na Abertura de Mercado desta sexta-feira, 21

Com recomendação de compra, a Exame Invest Pro vê potencial de alta de 50,8% para as ações da Vale, com preço-alvo estipulado em 167,60 reais.

O modelo usado para determinar até onde as ações podem subir, no entanto, utiliza o preço do minério de ferro a 130 dólares a tonelada. Ou seja, caso o preço da commodity seja mantido em patamar superior, a ação poderia subir ainda mais que o projetado.