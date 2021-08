Abertura do mercado: bolsa deve continuar dividida entre fiscal e balanços

A volatilidade tem sido companheira do no mês de agosto. O principal índice da brasileira alterna dias de perdas e ganhos e não tem conseguido acompanhar a tendência de alta que se mantém no exterior.

A explicação está na influência de duas forças opostas sobre o Ibovespa. No campo negativo, crescem as preocupações fiscais e os riscos em Brasília. Do outro lado da balança, os resultados corporativos do segundo trimestre de 2021 estão surpreendendo positivamente.

“O cenário de curto prazo está mais desafiador ao analisarmos o quadro fiscal do Brasil. Mas, olhando para o , que reflete fundamentos, a perspectiva é animadora. Isso porque os resultados das empresas mostram forte recuperação em relação à pior fase da pandemia”, afirmou Jerson Zanlorenzi, responsável pela mesa de e derivativos do BTG Pactual digital, na Abertura de Mercado desta quarta-feira.

Zanlorenzi aponta que o mercado nacional deve continuar operando de lado ao longo da próxima quinzena, quando ainda são esperadas votações importantes em Brasília. Nesta quarta-feira, está prevista a votação da reforma tributária no plenário da Câmara. Amanhã, segundo o presidente Arthur Lira, deve ser votada a reforma política.

Investidores também ficam atentos à votação da privatização dos Correios no Senado, ainda sem data para ir a plenário. A criação do programa Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família, e a PEC dos precatórios continuam no radar, com o mercado monitorando como as propostas vão ser custeadas e qual será o impacto no quadro fiscal do país.

No quadro de balanços, o resultado da Marfrig (MRFG3) divulgado na noite de ontem surpreendeu analistas positivamente, podendo impulsionar as da empresa no pregão desta quarta-feira. Hoje, após o fechamento do mercado, é a vez da JBS (JBSS3) divulgar seus números. Outros balanços aguardados para o dia são Suzano (SUZB3), B3 (B3SA3) e Banco Inter (BIDI11).

Assista ao programa completo aqui: