Ação da Vale ficou cara com o minério de ferro em queda?

As recentes quedas do minério de ferro não devem ser grandes motivos de preocupação para os acionistas da Vale (VALE3). Isso é o que diz Vitor Melo, analista de do BTG Pactual Digital.

"Ninguém esperava que o minério de ferro fosse se sustentar nos patamares de 220 dólares [por tonelada]. Já era esperada essa queda, a surpresa foi a velocidade do movimento", disse Melo na Abertura de Mercado desta sexta-feira, 20.

Na madrugada de quinta, -feira, 19, a commodity chegou a despencar 14% em Singapura, sendo pressionada pela desaceleração da atividade econômica da China e pela maior busca de descarbonização do país, que afeta diretamente a produção de aço. Nesta sexta, o minério de ferro recuperou parte das perdas, subindo 5,9% e fechando a 138 dólares por tonelada.

Para Melo, o da commodity ainda está em patamares saudáveis para a Vale. "Nosso preço para a Vale é de um minério de ferro perto de 70 dólares para o . Ou seja, ainda tem lenha para queimar", afirma.

Com preço-alvo de 147 reais, o BTG Pactual Digital vê um potencial de alta (upside) de 50% para as ações da Vale, que fecharam o último pregão cotadas a 97,51 reais.