Ações da China caem após regulador alertar sobre riscos de bolhas

Os índices de da China caíram nesta terça-feira, depois que o órgão regulador bancário e de seguros do país disse que está estudando planos para administrar as entradas de fluxos e evitar turbulências no mercado, com as empresas de consumo liderando a queda nas vendas a investidores estrangeiros.

A Comissão Reguladora de Bancos e Seguros da China alertou para o risco de rupturas de bolhas nos mercados estrangeiros e disse que o país está estudando medidas para administrar a entrada de capital para evitar turbulências no mercado doméstico.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 1,28%, enquanto o índice de Xangai teve queda de 1,21%.

O subíndice de consumo recuou 2,85%, o subíndice do setor financeiro caiu 1,02% e o subíndice de saúde perdeu 2,28%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,86%, a 29.408 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,21%, a 29.095 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 1,21%, a 3.508 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 1,28%, a 5.349 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,03%, a 3.043 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,04%, a 15.946 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,03%, a 2.973 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,40%, a 6.762 pontos.