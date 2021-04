Ações da China fecham em baixa com temores de aperto da política monetária

O mercado acionário da China fechou em baixa nesta segunda-feira, com de consumo, saúde e novas energias liderando as perdas, depois que a recente meta conservadora de crescimento anual reaqueceu temores de aperto da política monetária para conter as fortes valorizações.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, caiu 2,15%, enquanto o índice de Xangai teve baixa de 0,96%.

O CSI300 está agora em território de correção, em queda de 15% ante a máxima recorde alcançada há apenas algumas semanas.

As maiores perdas foram registradas pelos subíndices de consumo básico do CSI300, saúde e Nova Energia CSI, com quedas respectivamente de 3,8%, 4,2% e 3,9%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,17%, a 29.766 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,33%, a 28.833 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,28%, a 3.045 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,04%, a 16.249 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,35%, a 3.106 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,09%, a 6.773 pontos.