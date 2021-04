Ações da China fecham em queda, mas perdas são limitadas por ganhos no setor financeiro

As da China fecharam em baixa após um pregão volátil nesta terça-feira, depois de uma correção acentuada na sessão anterior, com as preocupações sobre o aperto da política monetária pesando sobre setores com altas valorizações, embora as perdas tenham sido limitadas por ganhos em ações do setor financeiro.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,3%, enquanto o índice de Xangai teve queda de 0,2%.

"A tendência de aperto da política monetária da China é bastante evidente e clara, embora o banco central se abstenha de anunciar um aperto súbito e rápido com o objetivo de fornecer estabilidade para o mercado", disse Zheng Zichun, analista da AVIC Securities.

As empresas financeiras ganharam, com o índice bancário do CSI300 saltando 1%, já que os investidores esperam que os bancos se beneficiem de uma recuperação econômica contínua e do aperto da política monetária.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei permaneceu fechado.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,03%, a 30.632 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,17%, a 3.636 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,31%, a 3.070 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,20%, a 16.443 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,33%, a 2.890 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,86%, a 6.839 pontos.