Ações da Petrobras: o que fazer? Assista live às 12h30 com Renato Mimica e Thiago Duarte

O clima de tensão com a interferência política do governo na maior estatal do país, a Petrobras, se estendeu e se intensificou no fim de semana.

Após anunciar que quer tirar Roberto Castello Branco do comando da Petrobras e nomear um general em seu lugar, o presidente Jair Bolsonaro sinalizou em suas declarações que novas trocas estão por vir em outras áreas.

Nesta segunda-feira, 22, as da estatal abriram em queda de 16%. E recuam em torno de 20% no fim da manhã. Com as cotações em forte queda, o que fazer para quem tem papeis da estatal? E para quem não tem, é hora de aproveitar e comprar na baixa? Quais são os riscos?

Descubra as respostas na live exclusiva hoje às 12h30 com Renato Mimica (sócio do BTG Pactual e head da EXAME Invest Pro) e Thiago Duarte (analista de petróleo do BTG Pactual).

Participe do bate-papo AO VIVO nesta segunda-feira, nos perfis do Instagram @renatomimica e @exameinvest.

E também nos canais da EXAME e da EXAME Invest no YouTube:

Youtube EXAME: https://www.youtube.com/watch?v=ZRwmvCTftC0

Youtube EXAME Invest: https://www.youtube.com/watch?v=rCKfFDDev3A