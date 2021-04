Ações de construtoras disparam até 65% com eleição no Congresso; entenda

A vitória de aliados do governo na disputa pelas presidências da Câmara e do Senado trouxe bom humor para o mercado financeiro. Isso porque, na visão de investidores, deve haver menor tensão política entre Congresso e Planalto, além de um maior compromisso para a aprovação de pautas econômicas, como reformas e até privatizações.

Quais os setores com maior potencial de alta no ano que começa? Descubra com a assessoria do BTG Pactual digital

Com a perspectiva favorável, o subiu por três pregões consecutivos. Um setor, no entanto, teve desempenho muito acima da média do mercado: o de construção civil. Enquanto o Ibovespa subiu 4% no período, o Índice Imobiliário da B3 (IMOB) avançou 6% desde as eleições no Congresso, na segunda-feira, 1.

Dentro do setor, as altas foram ainda mais expressivas. Em apenas três pregões, as da Gafisa (GFSA3) subiram 18,5%, liderando as altas do IMOB no período. Fora do índice - que não permite empresas em recuperação judicial -, as ações da construtora PDG (PDGR3) dispararam 41,8%.

“Essas fortes altas se devem à desinclinação da curva de juros motivada pela vitória do governo no Congresso. Isso dá uma melhor perspectiva de e deixa mais barato o crédito imobiliário”, disse Henrique Esteter, analista da Guide.