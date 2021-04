Ações do Assaí começam a ser negociadas na B3 nesta segunda; vale a pena entrar?

Nesta segunda-feira, 1, as da rede de atacarejo Assaí começam a ser negociadas no Novo Mercado da B3, sob o código ASAI3, depois de processo de cisão do grupo Pão de Açúcar (PCAR3). A companhia vai ser listada também na de Nova York, com o ticker ASAI.

Na última sexta-feira, após o fechamento do pregão, os acionistas do GPA receberam ações ordinárias do Assaí, na mesma proporção de sua participação no GPA. Considerando essa proporção de uma ação do GPA para uma ação do Assaí, o capital social do Assaí será composto por aproximadamente 268 milhões de ações.

O leilão para definição do de estreia ocorrerá a partir das 9h45 de hoje na Bolsa, com transmissão pelo canal oficial da B3 no Youtube.

O que esperar pós-cisão?

No curto prazo, as ações do Pão de Açúcar podem sofrer uma pressão vendedora, com investidores podendo migrar da posição de Pão de Açúcar para Assaí, disse o analista Henrique Esteter, da Guide Investimentos.

“O Assaí é o segmento que mais cresce. Não somente dentro do grupo Pão de Açúcar, mas também se olharmos para o Carrefour (CRFB3), com sua marca de atacarejo Atacadão, que é de longe o negócio que mais avança. O mercado tem se atraído para esse segmento, ainda mais em um momento de pandemia. Mesmo em meio a essa situação, vimos o segmento manter solidez em termos de resultado, operação”, comentou.

No quarto trimestre do ano passado, o primeiro balanço separado após a cisão do grupo GPA, o Assaí mostrou líquido de 299 milhões de reais, alta de 31% frente ao mesmo período de 2019. No acumulado do ano, o lucro foi de 1,0 bilhão, avanço de 25%.