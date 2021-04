Conheça as ações recomendadas para 2021 por 3 bancos e corretoras

Com o próximo do recorde histórico, a de valores deixou 2020 de alma lavada. Depois de um tombo de quase 50% no início da pandemia do novo coronavírus, o mercado brasileiro conseguiu anular as perdas nos meses finais do ano. A recuperação do principal indicador da bolsa é uma pista de que a volta do crescimento da economia, impulsionada pela chegada de vacinas contra o coronavírus, e o excesso de dinheiro no ambiente externo podem dar um gás adicional às de empresas brasileiras.

Mas existem incertezas de curto prazo e, por essa razão, a recuperação não deve ser linear nem ser sentida de forma equânime por todos os setores da bolsa. A alta no número de casos de covid-19 no mundo todo, o surgimento de novas mutações do vírus e as dificuldades para a distribuição das vacinas podem causar volatilidade no início do ano. Além disso, o Brasil ainda precisa conter o risco fiscal, um desafio estrutural que pode minar a retomada da economia.

Quer se preparar para 2021? Descubra como gerir seus investimentos com o BTG Pactual digital

"A insegurança acerca do respeito à regra (do teto de gastos) e a falta de um compromisso claro do governo com uma trajetória sustentável das contas públicas podem amplificar os problemas econômicos e barrar a recuperação da atividade no país", observou em relatório Gabriel Casonato, analista de investimentos do BTG Pactual digital (do mesmo grupo que controla a EXAME).

Para saber quais papeis têm maior capacidade de superar os obstáculos, a EXAME Invest procurou algumas das principais corretoras de valores para saber como estão as recomendações para 2021. Veja abaixo:

Recomendações do BTG Pactual

B3 (B3SA3)

As ações da empresa que administra a bolsa de valores brasileira devem se beneficiar do próprio momento de euforia do mercado. Em relatório, o BTG lembrou do crescimento de investidores no mercado de e avaliou que o ambiente de juros deve continuar colaborando para a entrada de novas empresas e recursos na bolsa.

"O mercado de capitais brasileiro está crescendo, e nossas estimativas para os lucros de 2021 ainda são conservadoras. Reiteramos a B3 como nosso nome preferido para aproveitar a transformação que está acontecendo no mercado de capitais brasileiro", diz Ricardo Cavalieri, analista de renda variável do BTG.

Vale (VALE3)

A mineradora se beneficiou da alta dos preços do minério de ferro em 2020 e deve continuar aproveitando essa maré favorável em 2021. Considerando essa realidade, as ações da Vale estão sendo negociadas abaixo do valor de concorrentes diretas, como a australiana Rio Tinto. Por outro lado, alguns riscos não podem ser ignorados, como o acordo a ser firmado com as autoridades para a indenização pelos danos causados pelo rompimento da barragem de Brumadinho (MG), no início de 2019.

"Muitos observadores considerariam um acordo com as autoridades um catalisador, já que todas as questões seriam resolvidas e, finalmente, a página seria virada", observam os autores do relatório.

Magazine Luiza (MGLU3)

O ano foi difícil para a maioria dos setores da economia, mas parte do varejo conseguiu "fazer do limão uma limonada" com o incremento de vendas digitais. Apesar de o crescimento do e-commerce ter sido impulsionado pela pandemia, esse é um hábito que veio para ficar.

"O e-commerce continuará crescendo a uma taxa secular, devendo pelo menos triplicar até 2025, aumentando a penetração nas vendas totais do varejo. Como em mercados mais maduros, há uma tendência de consolidação pela frente, com poucos vencedores", observa o BTG. De acordo com os analistas do banco, o Magalu é a empresa mais bem posicionada para se beneficiar desse movimento.