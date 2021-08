Adeus, inadimplência: Boa Vista amplia lucro com inteligência analítica

O Ebitda ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de 77,033 milhões de reais, um aumento de 2,7% na comparação com o primeiro trimestre deste ano e de 49,4% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Foco na inteligência analítica

Em entrevista à EXAME Invest, Dirceu Gardel, presidente da Boa Vista, comemorou os dados do trimestre. Segundo o executivo, a companhia acelerou o crescimento no período por meio da inteligência analítica, principal segmento do negócio. Este tipo de serviço cria algoritmos em programas de computador que visa facilitar a tomada de decisão pelos clientes e analisa o comportamento do consumidor e seus hábitos.

“Apesar de ser uma das gestoras de base de dados, inclusive operando o Cadastro Positivo, o nosso foco é serviço para decisão e analytics. Só no semestre, os serviços de decisões tiveram receita de quase 300 milhões de reais. As soluções analíticas empurraram nosso crescimento.” A receita deste segmento representa 85% do total.

Outro destaque do trimestre da Boa Vista foram os serviços de recuperação, que cresceram 24% na comparação com o primeiro trimestre. Segundo a companhia, a alta está atrelada às medidas que foram adotadas pelo governo para conter a inadimplência no ano passado, como a redução do compulsório dos bancos em troca de adiar as cobranças e parcelamento de débitos do consumidor e o pagamento do auxílio emergencial, inicialmente no valor de 600 reais e este ano de até 375 reais.

“Este 'colchão' de proteção social foi muito importante no segundo semestre do ano passado. O desemprego está diminuindo, mas ainda não fez todo o impacto que deveria fazer. Vai demorar um pouco ainda para sentir o arrefecimento. Mas já vemos aumento de notificações de inadimplência do segundo trimestre e aumento das nossas receitas”, acrescenta Lucas Guedes, vice-presidente de negócios da Boa Vista.

Guedes explicou ainda a importância da Boa Vista ter como fonte duas receitas distintas. Os chamados “serviços para decisão” crescem de acordo com o consumo de crédito, ou seja, quando há um crescimento econômico do país. No cenário contrário, em momentos de , a receita que mais cresce na empresa é a oriunda dos serviços de inadimplência. “É nosso hedge natural. Mas as receitas vindas do boom econômico são sempre melhores.”

Novas empresas e futuras aquisições

Desde o IPO (oferta pública inicial), em setembro do ano passado, a Boa Vista anunciou a aquisição de duas companhias. A primeira foi a Acordo Certo, plataforma de renegociação de dívidas, em dezembro do ano passado, pelo valor inicial de 37 milhões de reais. A segunda, em julho deste ano, foi a Konduto, especializada em risco e monitoramento de fraudes online, por 174 milhões de reais.

A compra das duas empresas faz parte da estratégia da Boa Vista para avançar no mercado de informações analíticas. Segundo Guedes, a empresa segue atenta a novas oportunidades no mercado tanto no setor antifraude como em empresas voltadas para o consumidor. “Estamos olhando. Mas sempre analisamos se tem espaço para fazer dentro de casa ou se vamos comprar. Temos um dinheiro reservado para aquisições.”

O caixa reforçado é fruto da abertura de capital que levantou 2,17 bilhões de reais na B3. O saiu no centro da faixa estimada pelos coordenadores da operação, que se estendia de 10,80 a 13,60 reais por ação. A demanda de fundos e demais investidores foi equivalente a cerca de cinco vezes a oferta. Atualmente, o valor de mercado da companhia é estimado em 6,25 bilhões de reais. No ano, as acumulam queda de 6,42%.