Ação da Petrobras dispara e lidera altas do Ibovespa após lucro recorde

As da Petrobras chegaram a disparar mais de 4% nesta quinta-feira, 25, e liderar as altas do , após surpreender em balanço do quarto trimestre. Em resultado divulgado na véspera, a empresa registrou líquido recorde de 59,8 bilhões de reais no período, revertendo as perdas do ano e fechando 2020 com saldo positivo de 7 bilhões de reais.

Segundo a mediana das expectativas colhidas pela Bloombreg, o mercado projetava lucro de 9,93 bilhões de reais, sendo que os mais otimistas apostavam em um lucro de 20,5 bilhões de reais, cerca de um terço do que veio.

Apresentado pouco após a troca de presidentes na empresa, o resultado ajuda a Petrobras a recuperar parte da confiança perdida. Com a interferência do governo na estatal, as ações caíram 26,7% no acumulado dos pregões de sexta-feira, 19, e segunda-feira, 22. O balanço foi o último da companhia sob gestão de Roberto Castello Branco.