Afeganistão traz novo risco geopolítico para mercados

A turbulência no Afeganistão entrou para a lista de problemas globais a serem monitorados por investidores. Estrategistas não esperam um impacto imediato no mercado com o Talibã novamente no controle efetivo do Afeganistão, mas sinalizaram cenários de , como a possibilidade de o país se tornar novamente um terreno fértil para ataques terroristas internacionais.

O rápido avanço do grupo no vácuo deixado pela saída das forças dos Estados Unidos e da OTAN também coloca pressão sobre o presidente Joe Biden que, no mês passado, disse que havia poucas chances de o Talibã assumir o controle do país. Cresce o alarme sobre a situação no Congresso dos EUA, onde Biden já enfrenta obstáculos de alguns parlamentares para aprovar sua agenda econômica de mais de US$ 4 trilhões.

Louis-Vincent Gave, diretor-presidente da Gavekal Capital, diz que a turbulência no Afeganistão levanta questões sobre os EUA e seu papel no mundo. Se for como o “momento Suez” de 1956 - uma referência à que marcou o declínio do Reino Unido como potência global -, pode haver implicações de longo alcance, escreveu em relatório.

Se os dias de uma única superpotência acabaram, a queda de Cabul poderia representar uma fase baixista para o dólar e para o mercado de Treasuries, bem como para países que se beneficiam do “guarda-chuva de segurança dos EUA”.