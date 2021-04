Agro é pop? Entenda se o IPO da AgroGalaxy vale a pena

Em relatório, analistas da Suno destacam que, além de a companhia estar em um setor com perspectivas de crescimento, suas lojas estão posicionadas em locais estratégicos para o agronegócio, como as regiões Centro-Oeste e Sudeste.

A empresa conta atualmente com 93 lojas, incluindo pontos comerciais (que não têm estoques), 19 silos para armazenagem de grãos e três plantas de originação de sementes de soja, localizadas em cerca de mil cidades.

Além disso, a companhia possui uma vantagem competitiva em relação a seus principais concorrentes. Como o setor é fragmentado, a maior parte dos rivais são pequenos ou médios negócios, o que possibilita à AgroGalaxy trabalhar com preços mais competitivos para os clientes à medida que ganha escala.

No entanto um relatório da Nord Research lembra que a competição no setor é elevada, o que pode reduzir as margens da empresa. Tanto é que o recente crescimento de receita não se traduziu em aumento das margens.

Nos últimos 12 meses, a Agrogalaxy registrou um crescimento de 32% em sua receita líquida, enquanto o Ebitda ( antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi 11% menor no mesmo período.

Outro ponto -- destacado pela Suno -- é o alto grau de alavancagem da empresa. “A AgroGalaxy apresenta níveis de endividamento muito mais altos do que acreditamos ser saudáveis. Nos primeiros dez meses de 2020, o indicador dívida líquida ajustada pro forma/Ebitda ajustado pro forma foi de 5,3 vezes”, diz o documento.

Para completar, o relatório afirma que o histórico de resultados da companhia não é muito animador e recomenda não participar da oferta.

“[O histórico de resultados] demonstra sinais de dificuldade de manutenção operacional, com a necessidade excessiva de financiamentos por parte de terceiros para conseguir realizar aquisições.”

Vale lembrar que a AgroGalaxy é o resultado de seis fusões e aquisições realizadas entre empresas do ramo e pretende investir parte do dinheiro captado no IPO em novas aquisições.

O fator também foi destacado no material da Nord, que recomendou ao investidor ficar de fora da oferta da AgroGalaxy devido às margens e às rentabilidades baixas somadas a um endividamento alto.

“Se existirem adversidades – como problemas relacionados à safra, aumento no preço de commodities ou aquisições e lojas físicas sem o retorno esperado –, a companhia pode ficar em maus lençóis”, pontua o relatório.

Em nota, a Agrogalaxy rebateu o ponto destacado no relatório da Suno sobre o endividamento da empresa, afirmando que "no agronegócio não se olha a alavancagem de outubro de 2020, dada sazonalidade de receita. Como mostramos no prospecto, mais de 60% da receita incorre no 4º trimestre, sendo assim, a alavancagem é fortemente impactada por essa sazonalidade, assim como a receita".