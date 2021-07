Alerta de Fed sobre estagflação seria o pior cenário, diz analista

Os Estados Unidos irão definir sua política de juros nesta quarta-feira, 28. Com ampla expectativa sobre a manutenção do atual patamar entre 0% e 0,25%, as atenções do mercado estarão com o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, logo após a decisão de juros, às 15h.

No mercado, há grande expectativa sobre o que Powell dirá sobre a inflação americana, que já supera 5% no acumulado de 12 meses, e sobre uma possível redução dos estímulos via compra de ativos. Por outro lado, os últimos dados da economia americana vem frustrando as projeções de uma forte recuperação.

“O mercado de trabalho não tem tido uma absorção satisfatória, enquanto a inflação ainda aponta para números altos. Powell terá que ter cuidado para não criar uma percepção de estagflação, que seria o pior cenário possível”, disse Bruno Lima, analista-chefe do BTG Pactual Digital, na Abertura de Mercado desta quarta.

Apesar do risco, segundo Lima, o consenso é de que o presidente do Fed adote mais uma vez o tom expansionista, “focando na recomposição do mercado de trabalho e na manutenção dos estímulos”.