Almoço no app do banco: Inter acerta parceria com o Delivery Center

No mundo de negócios cada vez mais transversais graças ao avanço da tecnologia, as empresas se lançam a novas atividades de maneira às vezes inusitada. A novidade da vez será pedir o almoço ou o café diretamente no restaurante pelo aplicativo do banco.

É o que o Banco Inter (BIDI11), um dos bancos digitais pioneiros no país no modelo de super aplicativo, o super app, pretende que se torne recorrente. O banco acaba de acertar uma parceria com a Delivery Center, empresa especializada em entregas de lojas e restaurantes de shoppings e que tem a Multiplan (MULT3) como um de seus acionistas.

O novo serviço começa em meados em março para correntistas do Inter em Belo Horizonte e com abrangência nacional em abril para os 9 milhões de clientes do banco.

Quer saber quais os melhores investimentos para o seu perfil? Abra uma conta no BTG Pactual digital

O modelo do super app prevê a oferta de diferentes verticais de negócios para levar o cliente a aumentar a recorrência de uso dos serviços lá oferecidos. No caso original do Inter, serviços financeiros, mas que vão além e incluem marketplace de produtos (eletrônicos, roupas etc.), pet shop e agora também a entrega de alimentos e lanches.

É um modelo que marca uma nova fronteira já explorada ou nos planos de bancos digitais, como o BTG+ (o banco de varejo do BTG Pactual, do mesmo grupo que controla a EXAME) e o C6 Bank, para ficar em mais dois exemplos.

“O cliente já está 'logado' no aplicativo e não precisa cadastrar um cartão ou preencher os dados para pedir o almoço ou um lanche. O valor é debitado automaticamente da conta ou vai para o cartão de crédito, dependendo da opção de pagamento que escolher”, afirmou Rodrigo Gouveia, CEO do Inter Shop, à EXAME Invest.

É um modelo de cobrança que agiliza e reduz fricções no processo de compra, evitando fraudes no pagamento. No caso da Delivery Center, 60% dos pedidos são pagos dessa forma atualmente, ou seja, antecipadamente, o que evidencia o potencial de avanço nessa questão. Antes da pandemia, o percentual era ainda menor, de 40%.

Segundo Gouveia, lojistas se beneficiam pela ampliação do público potencial, que são os já citados 9 milhões de clientes da base atual do banco, e por uma espécie de programa de fidelidade por meio de cashback. O banco vai repassar parte de seu comissionamento em cada transação como valor revertido para o cliente gastar como quiser.