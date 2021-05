Ame Digital adquire fintech de empréstimos entre pessoas. Entenda

A corrida para oferta de múltiplos serviços financeiros está cada vez mais acirrada, com players fazendo aquisições para ampliar o cardápio disponível para uma base cada vez mais ampla de usuários. Nesta segunda-feira, 3 de maio, foi a vez de a Ame Digital, a fintech da Lojas Americanas (LAME4), anunciar a compra de outra fintech, a Nexoos.

O valor da operação não foi divulgado. A fintech adquirida atua em duas frentes de negócios:

Empréstimos entre pessoas (o modelo conhecido em inglês como P2P lending), em que o dinheiro que é emprestado pertence a pessoas físicas, em vez de ser capital da instituição financeira. Plataforma digital de crédito completa, incluindo diferentes modalidades.

"A plataforma da Nexoos opera com tecnologia proprietária, incluindo o sistema de score de crédito, que integrada ao modelo híbrido de funding, possibilita a oferta de soluções de crédito diferenciadas, com taxas de juros mais competitivas e sem risco de crédito para a Nexoos", explicou a Americanas em comunicado ao mercado.

Os serviços oferecidos pela Nexoos são em parte voltados para pequenas e médias empresas, que são conectadas com cerca de 60.000 investidores, entre pessoas físicas e institucionais. A fintech já atendeu mais de 5.000 empresas e o volume transacionado acaba de superar a marca de 500 milhões de reais.

"A aquisição está em linha com o plano de negócios da Ame, possibilitando a aceleração do seu desenvolvimento e maximizando suas frentes de negócios. Ainda é prematuro estimar seus efeitos nos resultados da Americanas e da B2W", completou a Americanas no comunicado ao explicar de forma resumida as razões para a aquisição.

O modelo de empréstimos conhecido como P2P passou a ser oferecido recentemente pelo PicPay, outra fintech com atuação ampla de serviços financeiros e que acaba de dar entrada para abrir o capital na Nasdaq.