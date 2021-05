Após alta de 265%, Méliuz quer recomprar até 10% das ações em circulação

A empresa de cashback e cupons de desconto Méliuz (CASH3) anunciou nesta terça-feira, 4, seu programa de recompra de , que prevê a aquisição de até 10% dos papéis em livre circulação. Em termos nominais, a empresa espera adquirir até 7.442.125 ações ordinárias até 3 de novembro de 2022.

Desde de sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), realizada em novembro do ano passado, as ações da Méliuz acumulam alta de 265%, sendo negociadas a 36,49 reais. Pelo valor de fechamento do último pregão, a empresa deve gastar até 271,6 milhões de reais em seu programa de recompra.

De acordo com o fato relevante, o programa de recompra de ações tem como objetivo "permitir a entrega de ações aos administradores e demais beneficiários elegíveis ao Plano de Remuneração Baseado em Ações", além de criar "valor através de uma estrutura de capital adequada combinada com o crescimento dos resultados e proventos por ação".