Aprovação de Bolsonaro vai a 37%; oxigênio da Venezuela para Manaus e tudo para ler hoje

As quentes do dia

EXAME/IDEIA: vacinação está atrasada, mas aprovação de Bolsonaro vai a 37%

Apesar de 67% dos brasileiros considerarem que a vacinação está atrasada, popularidade do presidente teve um leve aumento em 2021

EXAME/IDEIA: para 70% dos brasileiros, auxílio deve ser prorrogado

População também não está satisfeita com o aumento do salário mínimo; 96% dos brasileiros consideram o atual valor, de 1.100 reais, insuficiente

No radar: Biden revela estímulo, vendas no varejo e o que mais move o mercado

Bolsas iniciam dia com leves perdas em meio à dúvidas sobre aprovação de pacote trilionário

Corrida pela vacina tem fatos decisivos nas próximas 72 horas

Nos próximos três dias, Butantan e Fiocruz entregam documentos finais, Anvisa avalia uso emergencial, e Brasil busca doses da vacina na Índia

Próximo a novos recordes de covid-19, SP deve endurecer quarentena nesta sexta (15)

Pelo menos cinco regiões já tem uma média de ocupação de UTI's suficientes para regredir para a fase laranja, que traz mais restrições às atividades

Casamento entre ciência e setor privado no Brasil é impossível, diz economista

Para o economista Paulo Feldmann, proibição de parcerias entre universidades públicas e o setor privado prejudica a ciência e a economia



Leilão do Detran vende carros com até 50% de desconto

Evento acontece na próxima semana em Diadema, na Grande São Paulo, e será transmitido online; veja como participar

Chegada de bancos digitais amplia a oferta de crédito consignado

Estimulado por extensão na margem consignável, modalidade cresceu 11% em 2020 e viu competição entre bancos aumentar

Saiba como ficam os investimentos com o aumento da inflação

Poupança teve a maior perda de poder aquisitivo em 18 anos por causa da aceleração da inflação, mas fenômeno afetou até quem apostou no

JPMorgan e Citi mostram recuperação dos bancos com transações de mercado

Efervescência do mercado nas últimas semanas abriu oportunidades de negócio com e títulos de dívida, alavancando as receitas dos bancos

Como montar uma carteira ESG, segundo o Santander

Para além dos números e dos relatórios, é importante fazer uma análise qualitativa da empresa. Banco lançou primeira carteira alinhada ao conceito

Política e mundo

Bolsonaro sobre Manaus: “Tem gente morrendo no canto do hospital como se tivesse afogada”

Bolsonaro elogiou os esforços do Ministério da Saúde para tentar resolver a situação. Apesar dos elogios, Manaus segue com dificuldade para obter oxigênio

Maduro autoriza e empresa vai buscar oxigênio para hospitais do Amazonas na Venezuela

O chanceler venezuelano, Jorge Arreaza, disse que conversou nesta quinta-feira, 14, com o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), após o sistema público entrar em colapso no Estado

Sob pressão de Bolsonaro, Banco do Brasil pode rever plano de redução de agências e pessoal

Equipe econômica foi cobrada a pelo menos adiar parte do plano para depois das eleições para presidentes da Câmara e do Senado

Bolsonaro veta alívio de R$ 17,3 bilhões para dívidas de estados e municípios

Relator do projeto na Câmara diz que o Congresso deve derrubar o veto e restituir o alívio, que havia sido acordado com o governo como contrapartida à redução na duração do RRF

Bolsonaro diz que Macron mente e fala “besteira” sobre desmatamento por soja no Brasil

Nesta semana, o presidente da França criticou o desmatamento na Amazônia e defendeu que a Europa cultive o produto para não depender da produção do Brasil

Na reta final do mandato, Trump perde apoio e se volta contra aliados

Trump considera que seus aliados não o apoiaram o suficiente em suas falsas alegações de fraude eleitoral e também reclama que ninguém o defendeu das críticas após a invasão do Capitólio

Forte terremoto atinge a Indonésia e deixa ao menos três mortos

Após o terremoto, foram registrados deslizamentos de terra na ilha indonésia de Celebes. Vários edifícios, incluindo hotéis e a sede do governador, sofreram danos significativos

PIB do Reino Unido cai 2,6% em novembro, após seis meses seguidos de alta

Com mais de 86.000 mortes por covid-19 confirmadas, o Reino Unido se encontra agora em seu terceiro confinamento nacional

Enquanto você desligou…

Quer proteger seus dados? Conheça o Jumbo, o Signal e outros 5 aplicativos

Navegadores, extensões e aplicativos que não coletam dados são favoritos de quem quer surfar com segurança

Poli Angels cresce e dobra número de investimentos em startups em 2020

Formado por ex-alunos da Escola Politécnica da USP, a associação aumentou os investimentos em startups no ano passado

Wikipédia faz 20 anos, remando contra a maré e mais popular do que nunca

Sem depender de publicidade ou assinaturas, Wikipédia cresceu organicamente, com doações e voluntários.

Biden anuncia plano para injetar US$ 1,9 trilhão na economia dos EUA

Pacote inclui cheques de estímulo no valor 1,4 mil dólares, superando os de 600 dólares emitidos de acordo com o último pacote de estímulo do Congresso

O maior proprietário de terras rurais dos EUA é… Bill Gates

O bilionário, filantropo e fundador da Microsoft agora também pode ser considerado o maior proprietário de terras agrícolas dos EUA

EUA coloca Xiaomi em lista de proibições do Pentágono

Lista não é a mesma que a da Huawei, que está proibida de fazer negócios com empresas americanas

Bredda, do Alaska: por que dei um tempo do Twitter

Gestor, uma celebridade da Faria Lima nas redes sociais, deve se manter ativo no Instagram

Agenda

Nesta sexta-feira (15), no Brasil, serão divulgadas as vendas no varejo no mês de novembro e na atualização anual, ou seja, de janeiro até novembro de 2020. O índice mede a variação no valor total das vendas no setor, ajustadas pela inflação. É o indicador mais importante dos gastos dos consumidores, o que representa a maior parte da atividade econômica em geral.

Os Estados Unidos também divulgam as vendas e os estoques no varejo, só que no mês de dezembro e na atualização anual, ou seja, de janeiro até dezembro. Por fim, será divulgado o Índice de Preços ao Produtor (IPP), que é um indicador de inflação e a variação nos preços médios recebidos pelos produtores nacionais de bens e serviços.

Frase do dia

“Tenho aprendido ao longo dos anos que, quando a mente está pronta, o medo diminui” – Rosa Parks.

