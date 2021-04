Aprovação do governo depende da vacinação; "Bolsa bar" no Carnaval e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (12) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: IBC-Br, IPO da CSN, estreia da Oceanpact e o que mais move o mercado

Investidores internacionais adotam cautela após recordes; mercado brasileiro se prepara para feriado de Carnaval

EXAME/IDEIA: Para 73%, aprovação do governo depende de uma vacinação mais rápida

Pesquisa exclusiva EXAME/IDEIA revela ainda que 27% consideram a volta do auxílio emergencial como fator decisivo para avaliar o trabalho do presidente Bolsonaro

EXAME/IDEIA: 66% acreditam que o auxílio emergencial volta neste semestre

Na quinta-feira, 11, o presidente Jair Bolsonaro sinalizou que o pagamento pode voltar a partir de março em até quatro parcelas

As estreias de Westwing e Mosaico na B3 e a força do investidor-consumidor

Marcas conhecidas vendem fácil, além de produtos, para pequeno investidor

‘ bar’, frete grátis e torcida pra chover: fabricantes de bebidas alcoólicas querem que você passe o Carnaval em casa

Se antes a regra na indústria de bebidas alcoólicas, um mercado que movimenta 130 bilhões de reais por ano no Brasil, era patrocinar eventos com muita aglomeração no Carnaval, agora, a ordem é manter os foliões dentro de casa e oferecer atrativos para que isto aconteça

Brasil se aproxima de 5 milhões de vacinados. Veja como está a vacinação

Mesmo com obstáculos, a campanha de vacinação continua e pode ser boa notícia para a economia

Remdesivir, regeneron, coquetel de anticorpos: como estão os remédios contra a covid-19?

Em meio às aprovações das vacinas, as medicações ficaram em segundo plano, mas seus testes não pararam no tempo para esperar que os imunizantes acabem com a covid-19

Apostas em ações resultaram no melhor início de ano para a

O S&P 500 subiu mais de 4% nos primeiros 28 pregões de 2021, enquanto os títulos de do Tesouro dos EUA perderam mais de 5%

Mercados emergentes podem se beneficiar com exportações de commodities, aponta EXAME Gavekal

Segundo especialista, quando a aversão dos investidores ao risco passar, há indicações de que os fluxos em mercados emergentes serão retomados

Trader prevê alta de tudo com fim da pandemia

Jefferson Laatus aposta em setores que mais sofreram com impactos do coronavírus para aproveitar momento

Intenção de comprar imóvel segue em alta entre os brasileiros

Entre aqueles que pretendem adquirir um imóvel, metade dos respondentes (51%) se declarou indiferente entre um imóvel novo e um imóvel usado

Startup brasileira faz parceria inédita com Google para digitalizar pequenos negócios

Integrando softwares de gestão com anúncios no Google, Napp Solutions consegue mostrar estoque do varejo física em buscas online

Na contramão da da pandemia, balanço da Havaianas deve mostrar força da marca

Grupo Alpargatas, que também controla a Osklen, divulga balanço de 2020 nesta sexta-feira

Acelerado pela pandemia, consumo consciente é uma tendência que veio para ficar

Pesquisa da Adyen mostra que compradores passaram a enxergar a ética dos varejistas como princípio importante nas decisões de compra

Política e mundo

Bolsonaro: Qualquer coisa que fala, mercado fica irritadinho; vamos deixar disso

"Uma das maneiras de nós diminuirmos o do combustível é se o dólar cair aqui dentro. Mas qualquer negocinho, está aí esse mercado nosso, irritadinho", disse Bolsonaro em sua live semanal

Ao MPF, Ministério da Saúde admite que cloroquina foi usada para covid-19

O MPF abriu um procedimento preliminar para apurar se o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, cometeu irregularidades na sua gestão no enfrentamento à pandemia

PIB do Reino Unido tem contração recorde de 9,9% em 2020

No quarto trimestre, a economia britânica cresceu 1,0%, depois de um avanço de 16,1% registrado no terceiro trimestre

Enquanto você desligou…

Whitney Wolfe Herd, do Bumble, é a CEO mais jovem da história a fazer IPO

O valor de mercado do Bumble atingiu 7,7 bilhões de dólares após o IPO. Herde é a 20ª fundadora a abrir capital de uma empresa nos EUA

Guedes fala em valor de R$ 250 para novo auxílio emergencial

Ministro afirmou que é preciso que o Congresso aprove uma PEC de Orçamento de Guerra que o autorize a liberar as despesas sem ferir o teto de gastos

Agenda

No Brasil, será divulgado o IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central), considerado uma "prévia" informal do PIB (Produto Interno Bruto).

Frase do dia

“O sucesso é um mestre terrível. Convence pessoas inteligentes a pensar que não vão perder” — Bill Gates.

Exame Flash