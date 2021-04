Araújo fora do governo?; kit navio encalhado e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira, 29, para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: Balanço da Oi, tensão no setor bancário e o que move os mercados

Desbloqueio do canal de Suez e novo pacote de Biden também estão sob os holofotes dos investidores

Navio que bloqueia Canal de Suez é parcialmente liberado

A liberação parcial ocorreu após esforços para empurrar e puxar o navio com dez rebocadores, quando a lua cheia trouxe a maré da primavera, disse a empresa Leth Agencies

Kit navio encalhado: como lucrar com o incidente no Canal de Suez

Bloqueio de uma das principais rotas do comércio global começa a pressionar os fretes, mas analistas apontam que é possível fazer hedge em cima das consequências

A semana em Brasília: Ernesto Araújo na mira; expectativa sobre Pronampe

Com a aprovação do orçamento do governo para este ano, na última quinta, Ministério da Economia deve destravar benefícios de combate à

Riot, gigante dos games, tem novo alvo: o mercado de jogos para celular

Com o lançamento do game Wild Rift, versão mobile do sucesso League of Legends, a desenvolvedora se prepara para expandir os negócios e o público

Petróleo: leilão gera riscos para Fernando de Noronha, diz investidor

Para Fábio Alperovitch, da Fama, e Suely Araújo, do Observatório do Clima, leilão da ANP tem lacunas de informação geológica em área de grande biodiversidade

Caixa dá mais descontos na compra de imóveis retomados. Conheça

No quarto trimestre de 2020, 58,5% dos imóveis eram vendidos com 40% a 50% de desconto

Grupo Dreamers, do Rock in Rio, faz sociedade com empresa de marketing

A V4 Company se torna a 16ª unidade de negócios do Grupo Dreamers

Política e mundo

Confiança de serviços cai a mínima em 9 meses em março

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) caiu 5,6 pontos em março, a 77,6 pontos, o menor nível desde junho de 2020

Instituto Butantan entrega 5 milhões de doses da vacina contra a Covid-19

Outras 54 milhões de doses devem ser produzidas até o final de agosto, totalizando 100 milhões de unidades; fabricação de nova vacina também está na mira

Além de Araújo, Centrão mira outros ministros e quer reforma ampla

Líderes do Congresso listam críticas a Ricardo Salles e Milton Ribeiro e vão pressionar para desmembrar pasta de Tarcísio Freitas

Portugal prorroga suspensão de voos do Brasil até 15 de abril

Apenas voos humanitários e de repatriamento serão permitidos. Teste negativo para covid e quarentena de 14 dias também são requisitos obrigatórios

Piñera propõe adiar eleições no Chile em 5 semanas devido à pandemia

As eleições previstas para 10 e 11 de abril devem ser adiadas para maio devido ao aumento de casos de covid-19. Decisão tem de ser aprovada pelo Parlamento

UE tenta encerrar dez anos de guerra na Síria e lamenta mortes em Mianmar

As lideranças da União Europeia organizam nesta segunda-feira, 29, uma conferência virtual sobre o futuro da Síria. o encontro ocorre no mês em que a guerra civil síria completa dez anos

Enquanto você desligou....

Estágio e Trainee: Mercedes-Benz e MRV encerram inscrições esta semana

Outras empresas acabaram de abrir seus processos seletivos, como Falconi, Cargill e Minerva Foods

Após aporte milionário, Creditas abre 250 vagas com home office

Em dezembro, a empresa recebeu um aporte de 255 milhões de dólares e passou a ser avaliada em 1,75 bilhão de dólares

Tesla brasileira? Startup de motos elétricas já fatura mais de R$ 40 milhões

A startup Voltz vende motos de até R$ 20,5 mil reais e tem parceria com o iFood

Quem é Gabi, da FGV, e por que uma lista de contatos abalou as redes

Todos os anos, calouros da FGV fazem competição para conseguir o maior número possível de vídeos de "celebridades". Neste ano, as coisas não saíram como esperado

Agenda

Antes da abertura de mercado, a Oi (OIBR3, OIBR4) divulga seu resultado do último trimestre de 2020, e realiza a teleconferência de resultados com analistas e investidores às 12h. A empresa, em recuperação judicial desde 2016 (data do pedido), tem apostado em aumentar em reforçar a fibra óptica, sua nova área de atuação.

Além disso, o Banco Central divulga, às 8h25, o relatório Focus com as expectativas do mercado financeiro para indicadores como PIB, câmbio, inflação e juros. Na pesquisa da semana passada, economistas elevaram as estimativas para o IPCA em 2021 de 4,60% para 4,71%.

Exame Flash

Ouça um rápido resumo das principais notícias e destaques do Brasil e do mundo em uma curadoria especial do time da Exame. Apresentação por Lucas Agrela.