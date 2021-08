Ata do Fed, Locaweb, JHSF, BRF e o que mais move o mercado

O mercado internacional inicia esta quarta-feira, 18, em tom de cautela, com investidores à espera de que a ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed) dê pistas sobre o início da retirada de estímulos monetários.

Desde que os últimos dados oficiais do mercado de trabalho americano mostraram uma recuperação mais forte do que a esperada, membros do Fed vem sinalizando a necessidade de reduzir a injeção de liquidez de cerca de 120 bilhões de dólares mensais na economia.

Ata do Fed

“[Caso a ata apresente] uma discussão mais detalhada sobre o ritmo e a composição das compras na reunião de julho, serão mais indícios de que o Fed está se aproximando de anunciar a redução de estímulos”, avaliam analistas do banco ING em relatório.

A expectativa do banco europeu e de parcela do mercado é de que o presidente do Fed, Jerome Powell, apresente mais informações sobre a retirada de estímulos no Simpósio de Jackson Hole, no fim do mês, com o processo tendo início já em outubro. A ata está prevista para às 15h.

Inflação na Europa

As pressões para que o Fed reduza o nível de estímulos vem dos altos índices de inflação nos Estados Unidos. O efeito, consequência de políticas adotadas durante a pandemia e da quebra da cadeia produtiva, tem se espalhado por quase todo o mundo. Na Zona do Euro, a inflação ao consumidor, divulgada hoje, saiu de 2% para 2,2%. No Reino Unido, quase todos os índices de preços superaram as estimativas, com o ao produtor de bens intermediários chegando a bater 9,9% no acumulado de 12 meses.

Locaweb

A Locaweb (LWSA3) informou ter aprovado o programa de recompra de , que terá o objetivo de adquirir até 3 milhões de ações. O programa terá prazo previsto de dois anos, sendo esta quarta a data de início.

O lançamento do programa ocorre mesmo após o papel da companhia ter acumulado mais de 300% de alta desde a estreia, no primeiro trimestre de 2020. Nesse período, a Locaweb ainda realizou uma nova oferta, movimentando quase 3 bilhões de reais. Pela cotação atual da ação, de 22,11, o programa poderá movimentar pouco mais de 66 milhões de reais.

JHSF

Do setor de imóveis de luxo e shopping, a JHSF (JHSF3) deve seguir o mesmo caminho. Com programa de recompra de ações divulgado na última noite, a empresa espera adquirir 28 milhões de ações até fevereiro de 2023. As ações da JHSF acumulam queda de 12,7% no ano. Com o papel cotado a 6,52 reais, a empresa terá que gastar cerca de 180 milhões de reais para recomprar a quantidade prevista de ações.

BRF

A agência reguladora de alimentos da Arábia Saudita desistiu de impor restrições à BRF (BRFS3) que determinava a redução do prazo de validade de frangos in natura congelados e seus cortes, de 1 ano para 3 meses.

Desktop

Recém-chegada a , a Desktop (DESK3) anunciou a aquisição da Starnet Telecomunicações por 51,5 milhões de reais. Em oferta pública de inicial (IPO, na sigla em inglês), a empresa de banda larga levantou 700 milhões de reais.

"A aquisição da Starnet demonstra a manutenção e continuidade da estratégia de crescimento inorgânico da Companhia por meio de aquisições de ativos que: (i)estejam localizados em áreas geográficas adjacentes à operação atual da Companhia; (ii) que possuam forte dominância em seu mercado de atuação; e (iii) com potencial para continuar o crescimento pós-transação de forma orgânica", afirma a Desktop em fato relevante.

