Azul e Gol: É hora de voltar a comprar ação para lucrar com a retomada?

Há um ano, as preferenciais de Gol (GOLL4) e Azul (AZUL4) desabaram 14,31% e 13,30% respectivamente, liderando as quedas do no primeiro pregão em que a brasileira deu de cara com a pandemia do novo coronavírus.

Passados 12 meses, nenhum dos dois papéis se recuperou completamente. A Azul acumula queda de 27,04% no período, e a Gol está em situação ainda mais grave: recuo acumulado de 36,04%. Vale dizer que o das ações já superou o momento mais agudo da – mas ainda falta retornar aos patamares pré-Covid-19.

Para isso, é preciso contar com o avanço da vacinação. A baixa demanda por voos reflete um ritmo de imunização abaixo do esperado no mundo inteiro e, principalmente, no Brasil.

Na última quinta-feira, 25, o país registrou seu pior dado em número de mortes diárias desde o começo da pandemia: 1.582. Enquanto isso, a imunização avança devagar: seriam necessários dois anos e meio para imunizar 75% da população no ritmo de vacinação atual.

Para além da falta de demanda, as aéreas também sofrem pressão com a alta do petróleo, que encarece a operação dessas companhias. Nos últimos doze meses, o preço dos barris do petróleo Brent e WTI acumulou aumento de 28% e 38%, respectivamente. A alta da commodity impacta diretamente o preço do combustível usado nas aeronaves, que representa boa parte do custo operacional das aéreas.

Outro fator de estresse é o câmbio, com o dólar avançando 24% contra o real no mesmo período. “A estrutura das empresas aéreas é 100% dolarizada e a receita em reais ainda está muito aquém da expectativa por causa da lentidão na vacinação. O descompasso aumenta os custos operacionais”, afirma Bruno Lima, head de da EXAME Invest Pro.

Lima defende que a discussão de aumento de custos ainda não está refletida no preço atual dos ativos, o que pode representar um desafio adicional para os papéis de Azul e Gol. “O mercado está muito focado na recuperação da demanda e pode se surpreender com o aspecto do custo”, pontua.