B3 confirma Locaweb e Assaí em 1ª prévia do Ibovespa para maio a agosto

(Reuters) - A B3 divulgou nesta quinta-feira, 1, a primeira prévia da carteira teórica do , índice de referência do mercado acionário brasileiro. A nova composição, que passa a vigorar a partir de maio, com a entrada da ação da Locaweb (LWSA3).

A preliminar, que não teve nenhuma ação excluída, também confirmou Assaí (ASAI3), que já estava no índice desde que os papéis começaram a ser negociados na B3 em março após a cisão da unidade atacadista do GPA (PCAR3).

Com as mudanças, o índice passará a ter 83 ativos, de 80 empresas, ante a carteira teórica atual com 81 ativos, de 78 companhias.

Na prévia do Ibovespa divulgada hoje, Vale (VALE3) segue com o maior peso na carteira, de 12,33%, seguida por Itaú Unibanco (ITUB4) com 6,29%, Bradesco (BBDC4) com 5,38% e B3 (B3SA3) com 5,25%. As preferenciais da Petrobras (PETR4) têm peso de 5,19% e as ordinárias (PETR3) de 3,97%.

A segunda prévia será divulgada no dia 16 de abril e a terceira em 29 de abril. A nova carteira teórica passa a valer em 3 de maio.