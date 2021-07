Balanços no Brasil e nos EUA; 5 atletas inspiradoras e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (27) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Estreia da Unifique, balanços de CSN e Assaí e o que mais move o mercado

Mercado asiático tem segundo dia de forte queda, com temores sobre interferência do governo chinês em empresas privadas

Como estimular jovens talentos como Rayssa, a 'Fadinha' do skate

Rayssa Leal, skatista medalhista nas Olimpíadas de Tóquio, traz à tona o debate de como aproveitar o potencial de crianças e adolescentes

Rebeca, Gabriela, Ludmila: 5 histórias inspiradoras das atletas do Brasil

A Olimpíada de Tóquio é a primeira da história com o número geral de homens e mulheres equiparado. No Brasil, as atletas chamam atenção pelos bons resultados e carreiras de destaque

Olimpíada 2021: Ítalo Ferreira conquista o primeiro ouro do Brasil

Acompanhe ao vivo as últimas notícias das Olimpíadas de Tóquio e veja a agenda do Brasil na competição

Com ouro de Ítalo, o bilionário negócio do surfe segue rumo ao ápice

No Brasil, dados apontam que o esporte movimenta R$ 7 bilhões por ano

Google e Apple abrem semana de resultados de empresas trilionárias

Expectativa é que trimestre tenha sido de boas vendas e ganhos altos para gigantes de tecnologia

Carrefour e Assaí: resultados vão mostrar força do varejo alimentar físico

Em meio a listagem na e aquisição de concorrentes, as duas varejistas devem mostrar se estratégias adotadas em 2021 tem funcionado

Inter aposta em educação financeira e planeja lançar cursos para

Banco digital lança serviço de videoconferência com advisor por meio do app para clientes, dentro da visão de relevância crescente de conteúdo; 'há potencial gigante na área de cursos', diz CMO do Inter

AgroGalaxy desaba 23% em estreia na B3; veja o que pode explicar a queda

Empresa do agronegócio, que faria IPO inicialmente em março, movimentou R$ 350 milhões em IPO; ação foi precificada no piso da faixa indicativa

Unifique, Brisanet e WDC: por que a fibra óptica domina os IPOs

Companhias 'novatas' que atuam com banda larga se capitalizam para ampliar investimentos de olho no 5G e simbolizam expansão dos negócios do setor

Tim tem líquido de R$ 681 mi no 2º trimestre

A receita líquida totalizou R$ 4,407 bilhões, avanço de 10,5% sobre igual período do ano anterior

Retomada do comércio: varejistas planejam abertura de milhares de lojas

Mesmo com o crescimento das vendas digitais, a abertura de lojas físicas é importante estratégia para as varejistas de diferentes segmentos como Magalu, Cacau Show e mais

Política e mundo

Começa contagem regressiva pela escolha do sucessor de Mendonça na AGU

O Fórum Nacional da Advocacia Pública divulgará nesta terça-feira a lista com dez nomes que podem substituir André Mendonça na Advocacia-Geral da União (AGU)

Onyx terá 200 cargos para indicação no novo Ministério do Emprego

Pasta terá o maior orçamento da esplanada, de mais de R$ 700 bi, e ganhará posições em Brasília e em 27 superintendências regionais

Prefeitura do Rio vai avaliar redução do intervalo da vacina da Pfizer

O prazo menor entre as duas doses seria uma maneira de tentar conter o avanço da variante Delta da Covid-19

Confiança da construção avança 3,3 pontos em julho, para 95,7 pontos

O Índice de Expectativas da Construção (IE-CST) avançou 6,8 pontos na série com ajuste sazonal, para 102,2 pontos, o maior nível desde os 104,2 pontos de janeiro de 2020

Enquanto você desligou…

Morar fora? Na pandemia, brasileiro aumenta procura por casa em Portugal

De acordo com imobiliárias, mudanças na regra do visto previstas para 2022, cenário político nacional e pandemia contribuíram para que brasileiros fossem às compras no país europeu

Estes são os cargos que mais pedem inglês no currículo

Se você estiver tentando uma vaga em um destas 15 posições, o inglês no currículo pode ser o mais importante

Agenda

Nos Estados Unidos será divulgado o nível de confiança do consumidor referente ao mês de julho. O país também divulga os pedidos de bens duráveis do mês de junho.

Frase do dia

“Para ter um negócio de sucesso, alguém, algum dia, teve que tomar uma atitude de coragem” -- Peter Drucker.

Abertura de mercado

